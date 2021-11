Los neumáticos frenaron a Sainz en el GP de Qatar 2021 de F1

Las buenas noticias para Sainz llegaron a menos de dos horas de la carrera, cuando se libraba de sanción por las banderas amarillas al final de la clasificación y ganaba dos posiciones más con el castigo a Verstappen y Bottas.

Desde la quinta plaza, sufrió mucho en la salida con neumáticos medios, y vio cómo le superaban tanto Verstappen como Ocon, cayendo de esta forma hasta la séptima plaza.

Unas vueltas más tarde, Carlos Sainz veía como Sergio Pérez se ponía pegado a su parte trasera con un ritmo bastante superior y pese a defenderse bien durante varios giros, en la vuelta 8 el piloto mexicano de Red Bull conseguía ganarle la posición y caía un puesto más en la clasificación.

En una situación muy parecida a la anterior, Bottas se pegaba a la parte trasera del Ferrari SF21 de Sainz y conseguía adelantarle en la vuelta 15 después de varios intentos fallidos.

Cerca del ecuador de la carrera, la Scuderia Ferrari decidía hacer una doble parada, concretamente en la vuelta 28. Sainz y Leclerc paraban en boxes y por suerte ambos pit stop salían a pedir de boca para el equipo de Maranello, regresando a pista de nuevo en décima posición. Unos giros más tarde el piloto español de Ferrari ganaría varios puestos más con las paradas de los pilotos de delante y el pinchazo con abandono final de Bottas.

Finalmente y después de un final de carrera en el que no tuvo muchas luchas pese a estar bastante pegado a Lance Stroll en las últimas vueltas, Carlos Sainz cruzó la bandera a cuadros en séptima posición, justo por detrás de su compañero de equipo.

Tras finalizar la carrera, Sainz quiso hacer un resumen de lo sucedido y se mostró satisfecho:

"Hemos salido con un poco de nervios, sabíamos que íbamos a degradar mucho y que no íbamos a poder ir a una parada, entonces hemos tenido que pilotar muy conservadores toda la carrera, intentando guardar el neumático delantero".

"En el primer stint no hay ido mal, me ha costado la salida con el medio, pero luego cuando he cogido ritmo iba igual o más rápido que los que llevaban blandos y luego nada, con las duras íbamos muy conservadores y de repente a 10 o 15 vueltas del final el equipo me ha pedido que empujara, hemos cogido a Stroll pero tenía DRS y no hemos podido pasarle", añadió.

Viéndolo todo con la ventaja que te da el tiempo una vez terminada la carrera, el piloto español de Ferrari aseguró que podrían haber apretado más en busca de un mejor resultado.

"Creo que podríamos haber empujado bastante más los neumáticos, se podría haber hecho una carrera un poco más rápida si no hubiese sido por esa preocupación".

"Pero bueno, es lo que hay, el desgaste de los neumáticos nos sigue costando a la hora de la estrategia y cuando hay que atacar en carrera, pero habrá que seguir trabajando en ello de cara al año que viene".

Por último, Sainz no quiso olvidarse del podio de Alonso y le dedicó unas emotivas palabras:

"Enhorabuena Fernando, estaba mirándolo ahora... ¡Qué tío! Ha hecho un fin de semana de 10".

Fotos de Carlos Sainz en el GP de Qatar 2021 F1:

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 3 / 12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 4 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 5 / 12 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 6 / 12 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 7 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 8 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 9 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF21 10 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF21 11 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF21 12 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images