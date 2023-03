Sainz detalla los problemas del coche tras el análisis de Ferrari F1

Cargar el reproductor de audio

Después de ganar dos de las tres primeras carreras en la temporada 2022 antes de ser ampliamente superados por Red Bull en ese mundial, el curso 2023 de Ferrari ha empezado mucho peor, y el cuarto puesto de Carlos Sainz en el GP de Bahrein inaugural es el mejor resultado del equipo hasta el momento.

Actualmente ocupan la cuarta posición en la clasificación de constructores, por detrás de Aston Martin y Mercedes y muy por detrás de Red Bull, y han sufrido los peores problemas de fiabilidad de todas las escuderías punteras.

El mal comienzo de Ferrari en 2023 se debe a su decisión de modificar el perfil aerodinámico del SF-23 en un intento de igualar la velocidad punta Red Bull, algo que su F1-75 del año 2022 no pudo hacer en la primera temporada de la nueva era de reglas, con el regreso del efectos en el suelo a la F1.

Pero eso lo han hecho a expensas de los niveles máximos de carga aerodinámica del SF-23, por lo que tiene más problemas en las curvas en comparación con su predecesor.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara lo que él y su compañero de equipo Charles Leclerc están sintiendo al volante con respecto a los problemas de Ferrari a principios de 2023, Sainz respondió: "Sinceramente, nuestro análisis de las primeras carreras es que no hay ningún problema fundamental con el coche, es sólo un coche con muchos picos, un coche muy impredecible en carrera".

"Se come mucho los neumáticos. Por lo tanto, simplemente tenemos que mejorar nuestro paquete".

"Es demasiado rápido y tenemos que encontrar una manera de calmarlo un poco, que es lo que también hace que el coche sea difícil en carrera".

"Lo bueno es que todo el mundo lo sabe. Nosotros lo sabemos en la pista, lo saben en Maranello y lo bueno es que Ferrari tiene esa fuerza humana, esa capacidad de reacción".

"Si todos empujamos en la misma dirección, estoy convencido de que este equipo puede darle la vuelta. No en poco tiempo, sino en un plazo medio".

Carlos Sainz también dijo que estaba "a la espera de ver si las actualizaciones mejoran las sensaciones" del SF-23, en particular en lo que respecta a los problemas de degradación de los neumáticos que mostró de forma bastante clara en comparación con sus rivales en las carreras de Bahrein y Yeda.

"Esperemos que las actualizaciones mejoren nuestra capacidad de competir con el coche, porque ahora mismo estamos muy limitados, no podemos competir demasiado con otros pilotos porque el coche es difícil de conucir en aire sucio", añadió Sainz en el paddock de Albert Park antes del GP de Australia.

"Nos comemos los neumáticos, así que en carrera no podemos adelantar a nadie o tenemos que gestionar mucho los neumáticos. Eso significa que en carrera estás un poco atascado, no puedes jugar demasiado".

"Sabemos exactamente dónde está nuestro punto débil y esperamos que mejore y nos permita un poco más de flexibilidad".

Aunque Sainz aventaja actualmente a Leclerc 20-6 en puntos acumulados en 2023 - actualmente son cuarto y octavo respectivamente en el mundial de pilotos - no ha podido igualar la velocidad de clasificación y los resultados del monegasco en el única área en la que parece que Ferrari puede realmente incomodoar a Red Bull.

Eso recuerda a las dificultades de Sainz con el F1-75 de hace un año, pero insistió en que las situaciones no son comparables.

"En cierto modo, echo de menos 2022, porque al menos sabíamos que tenía un coche capaz de ganar carreras y conseguir poles", explicó. "Este año, la sensación del coche es un poco mejor, especialmente en las carreras.

"No estoy sufriendo con nada en particular en el lado de la conducción, es que no he logrado ninguna buena vuelta perfecta todavía, ninguna buena vuelta de clasificación".

"No he hecho un buen trabajo en la clasificación. En las carreras, he hecho más o menos lo que el coche puede hacer ahora mismo, que no es mucho".