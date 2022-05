Sainz y la presión de ganar: "He esperado mucho, puedo esperar más"

Cargar el reproductor de audio

La llegada del Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1 ha hecho que el paddock ponga las miradas en Carlos Sainz, que por primera vez afronta su carrera de casa con la posibilidad real de subir a lo más alto del podio. El piloto de Ferrari ha tenido un difícil inicio de mundial debido a los dos abandonos consecutivos en Australia e Imola, pero lo remedió siendo tercero en Miami, aunque aún por detrás de los dos claros candidatos al título, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Con la presión encima por lograr su primera victoria en el Gran Circo, el madrileño explicó cómo se ha preparado y lo que significaría hacerlo delante de su público: "No me siento tan impaciente por ello. Lo quiero, pero hay que pensar que he ido a por una victoria desde el día que llegué a la Fórmula 1".

"He esperado mucho, así que estoy dispuesto a tener que esperar aún más", reconoció Sainz. "Hacerlo en mi gran premio de casa sería lo mejor, y sigo pensando y soñando con ello, de la misma manera que cuando estaba aquí, con 10 años, soñaba con ser piloto de Fórmula 1 y sucedió".

"Después soñé con ser piloto de Ferrari, y sucedió. Sueño con ganar", continuó el español. "Esta última semana, he estado entrenando en casa, he intentado recuperarme del pequeño dolor que tengo en el cuello por el accidente de Miami para llegar aquí totalmente preparado, he estado pensando mucho en ello".

Sainz es todo un atleta de élite, y sabe que dedicar tiempo a su físico es clave para ir a por el triunfo en la máxima categoría del automovilismo: "Es lo que me motiva y lo que me hace ir a entrenar a las 7 de la mañana empujando como un loco. Lo pienso pero no me obsesiona".

"Lo mismo me pasaba cuando tenía 10 años y le decía a mi padre, quiero ser piloto de Fórmula 1 algún día. Te imaginas a ti mismo como piloto de Fórmula 1 y 10 años después ocurrió, y 8 años más tarde, estoy compitiendo como piloto de Ferrari en el gran premio de mi país, con una multitud que me apoya", dijo el madrileño.

"Las cosas suceden, y la historia me lo ha dicho. Si sigues creyendo en ello, si sigues yendo a por eso, si mantienes la cabeza abajo, y esto es lo que estoy aquí intentando hacer. Si no es en España, lo volveré a intentar en Mónaco, y luego otra vez en Canadá", aseguró Sainz al hablar sobre la victoria.

"Es una buena sensación ir en cada carrera sabiendo que tienes una oportunidad, si no hubiera creído en mí mismo, nunca habría estado aquí", reconoció. "A veces es difícil, tienes días mejores, días peores, pero mantenemos el único objetivo en mente porque he tenido suerte, soy el único entre un millón que probablemente logre su sueño, pero hay que seguir luchando".

El inicio de la temporada 2022, como el mismo Sainz ha admitido, no ha sido el ideal por sus dos retiradas consecutivas, pero se mantiene positivo porque ha alcanzado el podio en cada prueba que ha acabado.

"Soy el primero que no está contento al 100% con cómo ha ido todo, pero al mismo tiempo, si lo miras de forma positiva, todas las carreras que hemos terminado, han sido en el podio", defendió el español. "Aunque no esté 100% contento con el coche, estoy luchando por las poles".

"Estoy acabando en el podio, aunque esos dos ceros en Australia e Imola, tienen un efecto bastante grande en el campeonato de pilotos. Al mismo tiempo, con 17 carreras por delante, creo que todavía tenemos mucho tiempo para recuperarnos, y ahora, con el paquete de mejoras que viene, el coche se desarrollará un poco, espero que pueda tenerlo un poco más a mi gusto y que la temporada se ponga en marcha".

