Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La esperanza de Sainz en Las Vegas retrata a Williams: estar a medio segundo de la zona media

Carlos Sainz señala Las Vegas como una oportunidad para arañar puntos, aunque admite que ni un circuito favorable puede borrar la enorme desventaja de Williams respecto a la zona media.

Pol Hermoso

Editado: 11 nov 2026, 8:10

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Para entender cómo está Williams basta con escuchar qué considera Carlos Sainz una oportunidad: llegar a Las Vegas y quedarse a cuatro o cinco décimas de la zona media. Ese es el escenario esperanzador. El resto pasa por una gran salida, resistir como sea y esperar algún regalo.

El madrileño dejó en Brasil un diagnóstico sin demasiado espacio para las interpretaciones. Hay circuitos que pueden disimular las carencias de un coche, pero lo del Williams necesita bastante más que un trazado favorable.

"Siendo completamente sincero y directo, la realidad es que en México estábamos a un segundo de la zona media en Q2, o de las posiciones de puntos", explicó durante el fin de semana de Interlagos. "Quizá puedas reducirlo a medio segundo en Las Vegas, a cuatro décimas, pero no puedes recuperar un segundo solo por las características del circuito. Así que puntuar por méritos propios creo que está prácticamente descartado este año".

La precisión es importante: Sainz ve en Las Vegas una posibilidad de acercarse, pero no espera que el Williams se convierta de repente en un coche para pelear de tú a tú por el décimo puesto. Incluso en su pronóstico más favorable seguiría faltando tiempo. Bastante, además, para una zona de la parrilla en la que cada décima suele costar varias posiciones.

Por eso, su receta para puntuar tiene más de aprovechar una rendija que de abrir la puerta a golpes de ritmo.

"Conseguir puntos un poco como estábamos haciendo en Singapur: clasificas 14º o 15º en lugar de 17º, haces una salida increíble, te metes entre los diez primeros y te aferras a esa posición como puedes, o los demás cometen errores", detalló.

"Esa es una posibilidad remota este año por la que voy a luchar, creo, en Las Vegas. Voy a intentar todo para conseguir los últimos puntos para el equipo".

Brasil también acabó siendo una prueba para 2027

Mientras llega esa oportunidad, el trabajo consiste en sacar respuestas de una temporada que ofrece pocas alegrías. Sainz terminó 19º en Brasil, donde ni una carrera que empezó y acabó con lluvia permitió a Williams entrar en los puntos.

Pero incluso una tarde así puede servir para algo. Con el resultado lejos de lo que quería, el español aprovechó la parte final para buscar soluciones al volante.

"Hay que seguir aprendiendo de cara a 2027. En Brasil he aprendido bastante, he tenido un primer stint tan complicado, no entendía nada y me he puesto a probar cosas al final de la carrera y parece que me han funcionado, así que nos ayudará a entender cosas", explicó después de la prueba.

Es la otra carrera de Williams en este final de curso: entender qué falla y evitar llevárselo al siguiente coche. El propio Sainz ya lo había resumido al hablar de las citas restantes: "En todos los demás circuitos los veo casi como fines de semana de pruebas para mejorar el coche del año que viene".

Las Vegas conserva, al menos, un pequeño espacio para la competición. Sainz quiere exprimirlo, aunque sus propias cifras expliquen mejor que cualquier adjetivo lo difícil que será.

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