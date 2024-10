Sainz revela el peor y mejor consejo que ha recibido como piloto

Carlos Sainz ya es un piloto contrastado en la Fórmula 1, pero sus inicios en el mundo del motor no fueron nada fáciles, sobre todo por el hecho de llevar consigo y arrastrar un apellido de gran renombre en el mundo del automovilismo.

Sin embargo, el hecho de tener como padre a Carlos Sainz Sr, múltiple campeón del mundo del WRC y cuatro veces ganador del Rally Dakar, también ha sido un punto a favor para el piloto madrileño de Ferrari, quien pasará a formar parte de Williams a partir de 2025.

En una reciente entrevista con la propia página web de la Fórmula 1, Sainz reveló el mejor y el peor consejo que había recibido en su vida como piloto, y reconoció haber tenido una influencia muy directa de su padre en el primero de ellos.

Al hablar del peor consejo, dijo: "Yo diría que son cosas como "ten cuidado", cosas que te hagan frenar un poco. Creo que son cosas que te hacen pensar que debes tomarte las cosas con calma en determinadas condiciones, y si lo haces siempre vas con un ritmo menos, no con miedo, pero sin querer ir a fondo".

"Yo siempre doy lo mejor de mí, simplemente no me importa la situación y tengo una mentalidad única de ir a por todas, y creo que esa es la mejor mentalidad que puedes tener en cualquier condición, en cualquier deporte, en cualquier cosa", aseguró.

Más sobre Sainz: Fórmula 1 Albon y Sainz, en continuo contacto sobre Williams para 2025

En cambio, el mejor consejo que recibió el piloto español de Fórmula 1 lo recibió cuando todavía era un niño y fue directamente de su padre, fue algo que le hizo empezar a sacar las uñas y comportarse como un piloto de carreras total.

"Recuerdo cuando llegué al karting y tenía 10 u 11 años, era un poco demasiado amable y educado con los demás pilotos, yo pensaba que todos eran mis amigos. Mi padre me dijo que en este deporte o muerdes o te muerden, así que pensé: 'mejor empieza a morder ahora'".

"Desde entonces, me he convertido en un piloto que siempre intenta empujar al límite y morder, y Gigi [su entrenador personal] me ayuda con eso, siempre me mantiene motivado. Cuando ve que estoy siendo un poco vago o me estoy acomodando demasiado, simplemente se asegura de motivarme. ¡Me motiva mucho, a veces incluso demasiado!", concluyó.

Franco Colapinto, Williams Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Mark Sutton

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!