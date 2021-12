Carlos Sainz visitó el programa de El Hormiguero con su padre, y allí tuvieron una animada entrevista en la que conversaron con Pablo Motos de diferentes temas.

El piloto español superó a su compañero Charles Leclerc en su primera temporada en Ferrari, logrando un quinto puesto en la clasificación del mundial, además de cuatro podios en toda la temporada.

Cuando se le preguntó si eso cambiaba su estatus en Ferrari, Sainz dijo: "No sé si lo cambia o no porque yo siempre he creído que hemos salido en igualdad de condiciones, pero en la F1 se le da importancia a esta batalla porque es el único que tiene el mismo coche que tú".

"Los otros 18 tienen coches diferentes y no te puedes comparar directamente con ellos", indicó el madrileño. "Con el único que puedes hacerlo es con tu compañero de equipo. Es simbólico, pero es importante".

Carlos Sainz hizo un repaso de su primer año vestido de rojo, y expresó que estaba muy contento por lo que había conseguido: "Acabamos a lo grande, quinto en el mundial, con un podio en la última carrera, porque llegué séptimo y al final pude ser quinto en pilotos, no me puedo quejar".

El de Ferrari fue el primero del resto, un reconocimiento por el que ha recibido muchos halagos dentro del paddock. Sin embargo, Sainz no tuvo opción de pelear por el mundial con los dos candidatos, Max Verstappen y Lewis Hamilton, y cuando se le puso sobre la mesa si podía vencer a estos pilotos, comentó: "Con el mismo coche, se puede".

"En igualdad de condiciones, sí, lo que pasa es que este año el Red Bull y el Mercedes iban entre ocho décimas y un segundo por vuelta más rápido, y entre pilotos quiero pensar que no hay más de dos o tres décimas", afirmó.

"Si hay un piloto que lleva este coche, por muy bueno que seas, o por muy buen día que tengas, no le vas a poder batir. Espero que la F1 el año que viene esté más igualada y podamos divertirnos", reconoció Sainz.

Con 27 años, afrontará su octava temporada en 2022, aunque en las últimas campañas tuvo una mejora más que visible de su condición física, como él mismo reveló: "Los coches este año son muy físicos, pasamos muy rápido en la curva, eso provoca las fuerzas G, y con 22 carreras, el cuello ha ido creciendo".

"Ahora llegan meses donde encoge porque no estoy en un F1, pero en marzo me vuelvo a subir y empezará a crecer hasta diciembre", dijo el de Ferrari.

Sainz debutó en 2015 en el equipo Toro Rosso, y ese mismo año, en el Gran Premio de Rusia tuvo uno de los mayores sustos de su vida. El madrileño perdió el control de su monoplaza a más de 300 km/h y chocó de manera frontal contra las barreras.

"Yo lo recuerdo con angustia porque me di cuenta rápido que fue un golpe fuerte", dijo. "Lo primero que hice fue tocarme el cuerpo para ver que estaba todo bien. De que lo comprobé, intente salir, pero tenía encima la barrera de protección, y hasta que me sacan, que son unos 15 o 20 minutos, estoy esperando".

"Normalmente diría por radio que estoy bien. Fue un golpe de 46 G, yo estaba perfecto, no me pasó nada".

En mayo de 2020, Ferrari confirmó su fichaje para la temporada siguiente, y Sainz mostró qué era lo que más le sorprendía de estar en la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1.

"Es difícil decir las ventajas que tenemos ser de Ferrari. A mí lo que más me impresiona es saber que viajas por el mundo y tienes una base de tifosi allá por donde vas, hay un grupo de gente de esa ciudad que sigue a Ferrari por todo el mundo, sientes el calor de la afición".

"A donde voy, me dejan un modelo distinto de Ferrari, ir de una carrera a otra y saber que tienes un Ferrari esperándote en el aeropuerto con las llaves diciéndote: 'Toma, tu coche para este fin de semana'", reveló.