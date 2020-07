Sainz: "Todo va mejor, pero aún no hay nada que celebrar"

El piloto español de McLaren se lució este viernes del GP de Estiria de la Fórmula 1 2020. Después de un complicado inicio la semana pasada en los libres 1 y 2, en esta ocasión y sobre el mismo Red Bull Ring, Sainz se coló en el top 5 a las primeras de cambio.

Si bien es cierto que los Ferrari y los Mercedes reservaron rendimiento y juegos de neumáticos, la batalla Racing Point-McLaren calentó el ambiente de la tarde del viernes. Precisamente, en una FP2 que puede ser definitoria de la parrilla de salida si la lluvia imposibilita la acción en pista el sábado.

No obstante, Sainz se muestra precavido, sabedor de que muchas cosas pueden cambiar de un día para otro en la F1, ya que los equipos no saben qué carga de combustible han llevado los demás.

"Estoy encantado de que todo haya ido un poco mejor. Pero no lanzo las campanas al vuelo aún porque las condiciones y todo pueden cambiar. Es cierto que rodamos con muchas configuraciones experimentales en mi coche; algunas funcionaron, otras no mucho. Pero lo importante es que debíamos lograr una buena vuelta en la FP2, que podría ser importante para el resto del fin de semana si la clasificación se cancelase. Estoy más contento, pero aún no hay nada que celebrar", aseguró nada más bajarse del coche en Austria.

Cuando se le preguntó si se salió a la primera hora de los libres 2 como si de una clasificación se tratase, Sainz deja claro que algunos de sus rivales así lo hicieron.

"Creo que estuvo en la mente de todos, sobre todo en la de Checo Pérez con el tiempo que hizo. Sinceramente, no estamos demasiado lejos del límite de lo que nuestro coche es capaz de hacer. Y estamos a casi medio segundo o más de los Racing Point, cuando Lando logró superarles el fin de semana pasado", apunta.

"Eso demuestra que aún estamos lejos de donde queremos estar, y que Racing Point está muy, muy fuerte. Sería interesante ver quién logró ir a fondo hoy y quién no".

Lando Norris, que logró subirse al podio por primera vez en su trayectoria en F1 el fin de semana pasado tras una intensa batalla con Pérez, tendrá tres puestos de sanción en parrilla. Pero Sainz cree que si los astros se alinean, se puede plantar cara al "Mercedes rosa".

"Creo que el fin de semana pasado fue una sorpresa vernos pelear con Racing Point. Lo de hoy parece un poco más normal respecto a lo que esperábamos tras los test, pero nunca sabes, una de esas vueltas en clasificación te pone delante; si luego logramos hacer una buena estrategia, aún podríamos acabar delante de ellos. Creo que va a ser realmente duro el logarlo dos fines de semana seguidos, pero lo intentaremos".

El español insiste en que ha estado más cómodo que hace siete días en el mismo circuito y que tienen trabajo por delante para llegar a donde quieren estar.

"Todavía necesito un poco de tiempo esta noche con los ingenieros para analizar todo, pero en general diría que me siento mejor, sí. Hoy, en las tandas largas y en las cortas, estuve más cómodo que el fin de semana pasado. Fue un fin de semana raro, porque en pretemporada me sentí realmente bien con el coche, pero aquí, a pesar de no sentirme oxidado en absoluto, el equilibrio no existió y tratamos de recuperarlo estos días", concluyó.

Información adicional de Jonathan Noble desde Spielberg

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Estiria 2020 de F1