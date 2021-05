El piloto de Ferrari estaba luchando por acabar en el top 5 el pasado domingo en Portimao hasta que montó el último juego de neumáticos medios y la parte final de la carrera se convirtió en una tortura. El madrileño no pudo defenderse de los ataques de los coches que se le acercaban por detrás y después de dejar pasar a su compañero Charles Leclerc, perdió posiciones con Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly hasta acabar fuera de los puntos en la 11ª posición.

La explicación a lo ocurrido a Sainz: El graining privó a Sainz de un posible 5º en Portugal

Uno de los adelantamientos que más llamó la atención fue el que le asestó Alonso. El español le dio caza en la vuelta 58 de las 66 cuando venía en plena remontada y le pasó por fuera sin que Sainz pudiera presentar la más mínima oposición.

Este fin de semana, el de Ferrari tendrá la oportunidad de devolvérsela a su compatriota en Barcelona, aunque asegura que no llega con ganas de revancha.

"Prefiero estar delante y no tener que adelantarle. Todos vieron lo que iba sufriendo y la poca resistencia que pude hacer. Me alegro por Fernando. Hizo un carrerón y se lo merece. La clave de esa carrera es que nosotros no nos teníamos que haber ido hacia atrás", dijo Sainz durante un encuentro con los medios organizado por Estrella Galicia 0,0.

Los dos españoles están llamados a verse las caras en más de una ocasión esta temporada, con un Ferrari y un Alpine que tratan de imponer su ley en la zona media de la parrilla.

"Creo que Alpine ha mejorado y van a estar ahí a partir de ahora. El Renault ya era el coche más rápido de mitad de parrilla el año pasado. Si recuperan sensaciones, serán un coche a batir", afirmó.

Alonso fue objeto de algunas críticas después de su discreto papel en la carrera de Imola, algo incomprensible para Sainz.

"Alucino con lo rápido que la gente saca conclusiones, que intenta hacer valoraciones. No se dan cuenta de lo competitiva que es la F1 a nivel de pilotos y coches, lo que puede costar adaptarse rápido con pilotos con tanta experiencia cuando llegas nuevo después de dos años sin competir. Con este nivel siempre van a tocar carreras o clasificaciones de este tipo. A Fernando se le pasa rápido. El domingo pudo hacer un carrerón. No existen trucos de magia. Si haces un buen trabajo, de repente las críticas son admiraciones. Un día todo el mundo te critica y al siguiente eres bueno otra vez. Por eso cada vez leo menos ni me creo esas valoraciones", soltó.

De cara al futuro, Sainz espera verse luchando con Lewis Hamilton, hacia quien mostró admiración por su actuación en Portimao.

"Me sorprendió con la facilidad que Hamilton pasó a Verstappen y Bottas. Con la facilidad que lo hizo tienes que ir mucho más rápido y hacer algo especial. Está a un nivel increíble con el Mercedes, que no es más rápido que el Red Bull, para hacer las carreras que está haciendo. Mi admiración, mi respeto, sorprendido por esa capacidad de ir rápido en carrera", señaló.

Por último, el piloto de 26 años expresó su deseo y su confianza para que la F1 siga visitando España durante muchos años, ante el auge del campeonato a explorar nuevos mercados.

"Creo que hay que separar el gran premio de casa de la intención de la F1 de competir fuera. El corazón de la F1 sigue en circuitos de Europa como Spa, Silverstone, etc. Que Barcelona no llegue a un acuerdo para seguir en la F1 es otra cosa. El corazón de la F1 seguirá en Europa", zanjó.

Las mejores imágenes de la temporada 2021 de Carlos Sainz y Fernando Alonso

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 2 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start 5 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 6 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 7 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 99 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 10 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams, Carlos Sainz Jr., Ferrari 12 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 13 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 14 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 23 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 24 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 25 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 26 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B 27 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 28 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 29 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 30 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 31 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 32 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B 33 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 34 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 35 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 36 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 37 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521 Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, al inicio 38 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, al inicio 39 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, al inicio 40 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 41 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 42 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 43 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 44 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 al inicio 45 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21 46 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 47 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 48 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 49 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 50 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 51 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 52 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 53 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 54 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 55 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 56 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 57 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 58 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, mientras Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, se detiene con daños en el alerón delantero 59 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, mientras Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, se detiene con daños en el alerón delantero 60 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21 61 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 62 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 63 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 64 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 65 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 66 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 67 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 68 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 69 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, al inicio 70 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, al inicio 71 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, al inicio 72 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, al inicio 73 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 74 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B 75 / 99 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 76 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21,Nicholas Latifi, Williams FW43B 77 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 78 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 79 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 80 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 81 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 82 / 99 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 83 / 99 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 84 / 99 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 85 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 86 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Mick Schumacher, Haas VF-21 87 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 88 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 89 / 99 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 90 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 91 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 92 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 93 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 94 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 95 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 96 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Mick Schumacher, Haas VF-21 97 / 99 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 98 / 99 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521 99 / 99 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images