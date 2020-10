Sainz: "Puedes hacer todo bien y aun así contraer el virus"

Esta semana ha surgido la noticia de que Lance Stroll fue el segundo piloto de Fórmula 1 que contraía la COVID-19, y se une a una lista de deportistas de renombre (como Cristiano Ronaldo o Valentino Rossi) que han sido infectados.

Cuando Motorsport.com preguntó a Sainz si cree que hay cosas que se pueden hacer mejor, el madrileño en primer lugar mostró orgullo de cómo está gestionando la pandemia su equipo.

"Creo que la vida de todos se ha visto afectada, y todos hemos tenido que tomar medidas, y los pilotos de F1 son solo otro ejemplo de cuánto ha cambiado la vida en los últimos meses", comentó Sainz.

"Estamos tomando todas las precauciones posibles. Creo que nuestro equipo McLaren está haciendo un trabajo increíble, haciendo una cantidad increíble de test, manteniéndonos separados en subgrupos y, sinceramente, estoy muy orgulloso de cómo este equipo está reaccionando a este virus, manteniendo a todos tan seguros como sea posible".

La Fórmula 1 exigía hasta ahora un test a los pilotos el martes antes de los grandes premios y luego otro el domingo antes de la carrera, y para el GP de Portugal ha cambiado el protocolo: ahora toda persona que quiera entrar al paddock tiene que tener un test negativo en las últimas 24 horas.

En su defensa del caso Stroll, Racing Point aseguró que 'ninguna otra empresa en todo el planeta' hacía más test que ellos.

Sainz recuerda además el factor suerte que, por ejemplo, llevó a Checo Pérez a tener coronavirus tras contagiarle un cocinero que contrató. "Es solo mi opinión personal", dijo Sainz. "Es posible que hagas todo lo posible para evitar el virus y puedes terminar cogiéndolo, porque a veces es cuestión de suerte y no está bajo tu control".

"No me sorprendería en el futuro que alguien que ha tomado todas las precauciones contrae el virus y tiene que perderse una o dos carreras. Lo hemos visto en otros deportes, fútbol, ​​Tour de Francia, ahora la Vuelta, motos... muchos deportistas dan positivo, y estoy seguro de que no es porque no estén tomando precauciones".

El #55 señala lo desconocido que es aún hoy el coronavirus, y admite que le puede tocar a cualquiera del paddock: "Como es un virus que todavía no comprendemos del todo, depende también mucho de la suerte, incluso si haces todo lo posible para mantenerte alejado de él".

"Seguimos viajando, seguimos yendo a hoteles, tenemos que seguir con nuestras vidas, y ese es el tema, que incluso si lo evitas, puedes tenerlo. Hay que seguir haciendo lo mejor que podamos para esquivarlo y protegernos los unos a los otros y a los que nos rodean", concluyó el de McLaren.

Con información adicional de Christian Nimmervoll

Haz click sobre las fotos para verlas mejor