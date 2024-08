Sainz: "Llegamos al sábado casi como si fuese un finde al sprint"

El piloto madrileño no tuvo un buen día de regreso de las vacaciones en Zandvoort. Debido a una FP1 sobre mojado y a un problema con la caja de cambios en la FP2, Sainz no pudo prácticamente rodar en pista con su Ferrari en la primera jornada de acción del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1.

Hablando ante los medios de comunicación tras las dos primeras sesiones de prácticas, el piloto español reconoció que no estaba contento con el poco rodaje que había podido tener este viernes.

"Básicamente no hemos rodado hoy, sólo he dado tres vueltas en la FP1 debido a las condiciones meteorológicas. Pero luego en la FP2 todo el mundo estaba tratando recuperar el tiempo perdido y nosotros tuvimos un problema con la caja de cambios que no nos permitió completar más que otras dos o tres vueltas".

"Así que vamos a llegar al sábado casi como si fuese un fin de semana de sprint, porque sólo tendremos una sesión de entrenamientos para ver cómo va el coche. Voy a tener que ponerme las pilas mañana en la FP3, asegurarme de que estoy inmediatamente en el ritmo y espero que podamos rendir bien", dijo.

En cuanto al problema relacionado con la caja de cambios de su SF-24, Carlos Sainz afirmó que era una especificación de viernes y que no debería afectarle de ahora en adelante: "Eso es lo positivo, que no debería afectar al resto del fin de semana o en general.

Más sobre Sainz: Fórmula 1 Sainz ve en Williams similitudes con McLaren y su remontada

Pensando ya en lo que está por venir en Zandvoort, el madrileño no es demasiado positivo, ya que cree que la falta de datos y la natutaleza del circuito, que no beneficia a la escudería de Maranello, podría convertirse en un escollo para competir en la zona alta de la clasificación.

"No es lo ideal, necesitábamos los dos coches en pista hoy porque sabemos que esta es una de las pistas que menos nos favorecen debido a la naturaleza de las curvas y la alta carga aerodinámica".

"El rendimiento de nuestro coche sigue estando por detrás de nuestros rivales, así que habría estado bien tener los dos coches en pista para intentar algo, pero como ya he dicho, mañana es la FP3 e intentaremos recuperar el tiempo perdido", concluyó el futuro piloto de Williams.

Galería: las fotos de Carlos Sainz el viernes de F1 en Zandvoort