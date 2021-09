Sainz: "Esta Q3 me resarce de las dos últimas carreras"

La clasificación de este viernes en el GP de Italia 2021 de Fórmula 1 servirá para formar la parrilla de cara a la segunda carrera clasificatoria al sprint de la historia del campeonato y Carlos Sainz saldrá en cuarta línea.

El piloto español, que fue séptimo en la FP1 de la mañana del viernes, logró repetir la misma posición en la definitiva Q3 de una clasificación que no dio el reconocimiento de pole position como tal.

Sainz estuvo entre los ocho primeros en las dos rondas anteriores, llegando a ser quinto en la Q1, pero a la hora de la verdad se demostró que el Ferrari SF21 no tiene más en su carrera como local.

"Ha sido una clasificación difícil ya desde el inicio, sobre todo en la Q1 con tanto tráfico. Pero la verdad es que hemos podido, poco a poco, ir mejorando. Ya desde el principio vimos que el top 5 estaba muy lejos. Nos gustaría estar ahí delante con toda la afición aquí, pero sabemos que este circuito es de los peores para nuestro coche", reconoció en los micrófonos de DAZN F1.

"Aun así, hemos mejorado mucho respecto al año pasado, cuando Ferrari estaba aquí muy lejos, y hemos metido dos coches en el top 8 y una buena vuelta en Q3 que me hace resarcirme de las últimas dos carreras".

El español marcó un 1:20.462 en su última vuelta que le dejó a 0,907 segundos de la primera posición de Valtteri Bottas (que el domingo recibirá sanción por montar su cuarto motor en lo que va de año) y superando por 0,048 segundos a su compañero, Charles Leclerc.

"Creo que el tráfico está claro que ha sido complicado. Luego, la última vuelta en Q3, sabiendo que todo el mundo nos vamos a tirar a saco, con el riesgo que ello conlleva aquí en Monza con las escapatorias de grava... Hemos podido hacer una buena vuelta, sobre todo en el último sector he logrado tirarme más a saco en la Parabólica y en Ascari y he podido lograr esa decimita que me ha dado el tiempo en Q3", añadió Sainz.

Cuando se le pregunto por cómo espera que se desarrolle la carrera al sprint del sábado, el español dejó claro que la posición en la que están ahora, es la que esperan tener en la parrilla del domingo.

"Creo que ahora estamos más o menos donde vamos a estar, incluso el Red Bull [de Pérez] debería estar delante de nosotros. Una buena salida, o dos buenas salidas, seguro que me ayudaría para ganar posiciones que realmente en ritmo no tenemos. Vamos a ver dónde estamos porque va a ser dura la carrera, sobre todo con la velocidad punta, que sabemos que no es nuestro fuerte", subrayó.

"Va a ser divertido, espero que hoy los tifosi no estén demasiado descontentos con ese séptimo y octavo, porque la verdad es que no hay mucho más. Saben que nuestra oportunidad llega el año que viene y este año estamos intentando retomar un poco el rumbo, que creo que se está haciendo bien".

