Sainz vivió uno de los días más difíciles de 2021 en Abu Dhabi

Carlos Sainz y Ferrari no tuvieron el mejor viernes posible en el último gran premio del año. De hecho, el piloto español reconoció que fue uno de los días más complicados de lo que llevamos de temporada desde que la categoría regresó del parón de verano a finales de agosto.

Pese a haber conseguido terminar dentro de los diez primeros en la FP2, el piloto madrileño fue sincero y reconoció que nada había ido como esperaban en el equipo de Maranello.

Aunque las sensaciones no fueron las más positivas, Sainz quiso no ser demasiado negativo y se mostró confiando respecto a las posibilidades que Ferrari tiene de darle la vuelta a la situación para el resto del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 2021.

Estas fueron las palabras de Carlos Sainz nada más finalizar el viernes en Yas Marina: "Fue uno de mis días más desafiantes de la segunda mitad de la temporada. Desde el comienzo de la FP1 simplemente no me he sentido cómodo con el coche, lo cual es extraño porque en las últimas seis carreras no he tenido que ajustar demasiado el coche o mi pilotaje".

"Pero hoy, por alguna razón, tal vez debido a los cambios de pista y el asfalto, la configuración no era como esperábamos, y yo no estaba contento. Ahora estamos intentando ver qué podemos cambiar para mañana".

"Las sensaciones con el neumático medio al comienzo de la FP2 fueron mejores, pero a medida que avanzaba la sesión volvía a las sensaciones de la FP1 y, de hecho, cuando terminó la sesión, no era muy positivo al respecto, y sentía que no habíamos dado tantos pasos adelante", añadió.

Pese a todo lo anterior, Carlos Sainz reconoció que sabe lo que podría hacer para que mañana el Ferrari SF21 sea un poco más competitivo, aunque el tiempo cada vez es menor y solo tendrán una hora de prácticas antes de llegar a la última clasificación del año.

"Sé qué cosas tienden a ayudar o no con el equilibrio que tengo en el coche, así que siento que al menos tengo una idea de qué podemos probar mañana".

Por último, el piloto español del equipo italiano habló de los cambios realizados en el trazado de Yas Marina y dijo que podría aumentar el número de adelantamientos que cada año tenemos en el GP de Abu Dhabi, motivo de críticas desde hace unas cuantas temporadas.

"Creo que definitivamente va a ayudar. Cuánto es difícil de decir porque todavía parece que será muy complicado seguir a otros coches, especialmente en la curva 1 y 2, que son los giros anteriores a las dos zonas DRS. Pero creo que si logramos mantenernos cerca, creo que adelantar debería ser una posibilidad", concluyó.

Carlos Sainz durante el GP de Abu Dhabi de F1 2021: