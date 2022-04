Sainz se siente rápido y espera "con ansisas" la clasificación

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz, que inauguró su temporada 2022 con dos podios; fue segundo en Bahrein y tercero en Arabia Saudí, espera poder dar un paso adelante en el GP de Australia para intentar superar por primera vez a su compañero de equipo y actual líder del campeonato, Charles Leclerc.

En la primera sesión de entrenamientos libres en Albert Park, el piloto madrileño consiguió marcar el mejor crono, mientras que en la segunda y pese a mostrarse competitivo durante prácticamente toda la FP2, terminó tercero, por detrás de Leclerc y Max Verstappen, los dos rivales a los que todavía parece no poder alcanzar.

Nada más bajarse de su monoplaza, Sainz habló de sus sensaciones en el renovado trazado de Melbourne y reconoció estar contento pese a los problemas de porpoising que siguen siendo bastante grandes en el F1-75 de Ferrari.

"Es un asfalto muy complicado, muy exigente, en el que es bastante difícil conducir. Y también estamos luchando contra los rebotes como habéis podido ver".

"No ha sido fácil hasta ahora, pero al menos he podido ser rápido, en las dos sesiones he estado dentro del ritmo [que buscábamos]. Así que espero con ansias el día de mañana", dijo un piloto español que se mostró muy positivo.

Los neumáticos parecen ser el otro tema de preocupación de Carlos Sainz, ya que al igual que pasó en Arabia Saudí, calentarlos no es una tarea sencilla y su mejor rendimiento no llega en la primera vuelta cronometrada.

"Es complicado, especialmente con los más duros. Pero sí, parece que el blando tampoco está listo en la primera vuelta rápida. Después de una vuelta de enfriamiento, el blando es cada vez más rápido".

"Pero no es cuestión de nuestro calentamiento, es solo una característica más de los neumáticos que también vimos en Yeda. Con el usado me sentía más cómodo que con el nuevo, por lo que es algo que tenemos que tenemos que entender de cara a la clasificación de mañana. Creo que será una sesión bastante interesante debido a esto", añadió el #55.

En cuanto a los problemas que retrasaron su aparición en pista en la primera sesión de prácticas, Carlos Sainz se mostró tranquilo y le restó importancia a dicho contratiempo.

"Ya sabes, montas un alerón delantero completamente nuevo y por alguna razón, ese alerón delantero no encaja bien con el chasis debido a todos los sensores que tienes, por lo que de forma mecánica no podíamos encajarlo correctamente. Pero bueno, son problemas típicos de la FP1", concluyó el piloto español de Ferrari.