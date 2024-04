Sainz admite haber salvado el día y tratarará de "sobrevivir" en la sprint

La lluvia convirtió en un caos la primera clasificación sprint de la temporada, la del GP de China, con una SQ3 en la que la mayoría de pilotos se salieron de la pista y al final se trataba de hacer la vuelta 'menos mala'. En esas, Carlos Sainz logró clasificarse quinto, por delante de Sergio Pérez (sexto) y de su compañero Charles Leclerc (séptimo).

El madrileño, sin embargo, se mostró insatisfecho con un resultado que deja a Ferrari de cara a la carrera sprint del sábado por detrás de un McLaren, un Mercedes, un Aston Martin y un Red Bull.

Hablando para DAZN F1 en el Circuito Internacional de Shanghai, el #55 explicó sus sensaciones "mixtas" de este viernes. "Hemos tenido una SQ1 y SQ2 en seco, donde hemos podido ir progresando sin problemas, preparando el coche para ir a fondo en la SQ3, y luego ahí se ha puesto a diluviar", dijo.

"Con el neumático intermedio hemos esperado mucho a la salida del pitlane, se nos ha enfriado, y luego a Charles y a mí nos ha costado mucho en esa outlap, en esa primera vuelta, calentar el neumático. Creo que él ha hecho un trompo o ha tenido un accidente, y yo de milagro no he sufrido lo mismo. Hemos sufrido mucho con las temperaturas y no hemos podido hacer una buena SQ3, pero aun así creo que he salvado el día con esa cuarta o quinta posición que he tenido al final. Y desde ahí veremos mañana".

Más allá de la lluvia, lo que sufrieron los pilotos este viernes en China fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que incluso Max Verstappen se saliera varias veces de la pista (terminó cuarto). Analizándolo, Sainz comentó: "El viento está soplando mucho. Hay curvas donde el grip no es malo, pero en otras donde el viento sopla de cola y con estos coches con aerodinámica tan sensibles, hay curvas donde el coche no tiene nada de grip. Y si a eso le añades el asfalto mojado y el neumático intermedio... por ejemplo la última curva era casi imposible mantenerse en pista".

"Este es un circuito muy difícil para llegar y casi directamente hacer la clasificación, pero como he dicho, creo que hemos salvado el día".

De cara al sábado, el español incluso dudó con el formato, preguntándose el orden de las sesiones. Primero va la carrera sprint, de madrugada, y luego ya acaba lo sprint y llega la clasificación principal de cara a la carrera del domingo.

"¿Qué toca mañana? ¿La carrera sprint por la mañana? ¿Luego se abre el parque cerrado y podemos tocar el coche?", preguntó. "A mí me gustaría poder hacer un par de ajustes en el coche después de la carrera sprint, porque no me siento cómodo. Tengo un par de ideas para mejorar el coche de cara a la clasificación. En la sprint habrá que sobrevivir con lo que tenemos y luchar desde el quinto puesto", sentenció.