Sainz cree que Alonso hizo "un movimiento un tanto optimista" en la sprint

Carlos Sainz parecía luchar por el podio en la carrera sprint del GP de China, pero acabó sexto después de un doble incidente que ocurrió casi de seguido.

El primero, fue un duelo feroz con Fernando Alonso por la tercera plaza en la vuelta 16, y después de un toma y daca, se tocaron, lo que permitió a Checo Pérez adelantar ambos y dañó el coche de los dos. Mientras el asturiano se retiraba, el de Ferrari perdía terreno, para luego también tocarse, aunque solo rueda con rueda, con su compañero Charles Leclerc, que no se mostraba muy feliz ni por radio ni ante los medios por lo ocurrido.

"Aquí creo que nadie estará contento", dijo Sainz tras ser sexto en los micrófonos de DAZN F1. "En las tres primeras vueltas traté de pasar a Max y quizás desgasté demasiado el neumático intentando pasarle. Sabía que si le pasaba podía intentar ganar, así que me la he jugado a intentar pasarle, pero he desgastado demasiado el neumático", resumió.

"Luego he guardado neumático detrás de Fernando, he atacado a Fernando, le he conseguido pasar bien y creo que él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado a él la carrera y a mí también, porque he sufrido daños en el coche".

"Y a partir de ahí me he ido para atrás. Una pena, porque creo que podríamos haber luchado por el podio sin ese incidente, pero así son las carreras, es lo que hay, ahora a pensar en la clasificación".

La intensa carrera de 19 vueltas al circuito de Shanghai fue un cúmulo de emociones, y los tres puntos que finalmente se lleva Sainz saben a poco después de haber atacado a Max Verstappen (que a la postre ganó) en los primeros compases.

Respondiendo a cómo fue la carrera en general más allá de los incidentes, Sainz dijo: "Ha sido una carrera divertida por un lado y un poco frustrante por otro, porque tenía ritmo pero a la vez he desgastado demasiado neumático al principio. Creo que han sido luchas todas bonitas, un poco pasado el límite de vez en cuando, pero bueno, son las carreras y me divierto".

El incidente entre Alonso y Sainz en la Sprint de China fue primero anotado y luego investigado. Los pilotos y representantes de sus equipos ya han respondido ante comisarios y están a la espera de un veredicto.