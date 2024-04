Alonso y su pinchazo: "Yo me abrí y Sainz no, así que nos tocamos"

Fernando Alonso fue el tercer piloto más rápido de la clasificación shootout sobre mojado, pero sabía que en condiciones normales perdería posiciones progresivamente durante la carrera al sprint. Sin embargo, el piloto asturiano logró mantenerse en el podio hasta las últimas vueltas, cuando se vio enzarzado en una titánica batalla con Carlos Sainz.

Pese a que fue una lucha típica de las carreras, Alonso sufrió un pinchazo en uno de sus intercambios de posición con su compatriota de Ferrari y acabó abandonando, pero reconoció tras la carrera que había disfrutado mucho rindiendo por encima del ritmo de su coche y de los neumáticos.

"Lo he disfrutado porque después de abrir un hueco de unos segundos en la salida pensé que íbamos a caer muy rápidamente hacia posiciones más retrasadas, pero nos mantuvimos ahí".

"La verdad es que íbamos quizás pidiendo a los neumáticos más de lo necesario para mantener ese ritmo, no es nuestro ritmo, y bueno, empujamos al máximo y al final ya no teníamos ruedas".

"Era difícil mantener a todo el grupo detrás, al final supongo que me hubiesen pasado y hubiese acabado séptimo o lo que sea, que no sé si son dos puntos, así que tampoco hemos perdido mucho", añadió.

En cuanto a su pelea con Sainz que le provocó el pinchazo y que fue investigada por los comisarios de la FIA, el bicampeón español de Fórmula 1 explicó lo sucedido y, aunque admite que fue "divertido", cree que el madrileño fue un poco más agresivo y eso desencadenó el toque.

"Como no teníamos muchos neumáticos ya, a Max lo mantuvimos dos vueltas detrás, con Carlos fue alguna vuelta más, pero ya en la curva 7 yo creo que la hicimos emparejados, luego en la 8 yo me intenté tirar por fuera, pero él abrió la trazada para no dejarme sitio, así que en la 9 yo hice lo mismo que él en la ocho, tirarme por dentro para no dejarle sitio por la trazada".

"En la ocho yo me abrí para no tocarnos, pero en la nueve él no se abrió, así que nos tocamos y como digo, al final me llevé yo la peor parte porque tuve que abandonar, pero como digo, no duele mucho porque solamente serían 1 o 2 puntos y ha sido divertido", concluyó el piloto de Aston Martin.

Lo siguiente, la clasificación principal para la carrera del domingo.

