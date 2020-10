Sainz: "Estamos más lejos de lo que me gustaría en Imola"

El sábado del GP de Emilia Romagna de la Fórmula 1 en Imola no acabó como McLaren esperaba, después de encontrar el camino a seguir con sus actualizaciones en Portimao la semana pasada.

En la FP1 de la primera jornada del fin de semana, Carlos Sainz solo pudo ser 14º después de que le eliminaran, por superar los límites de pista, un 1:15.7 que le habría valido para ser sexto, por delante de los Renault. Ahí, Lando Norris se quedó a 0,111 segundos del español, en 16ª posición.

En la Q1, Norris logró pasar como sexto (1:15.1) y Sainz 12º, a cuatro décimas. En la Q2, el español mejoró medio segundo, accediendo a la Q3 final en 9ª posición, superando al inglés por 24 milésimas. Y en la ronda definitiva, ambos cerraron el top 10, separados por 0,097 segundos y con Norris delante.

"Sí, ha estado muy apretado. Difícil, la verdad es que no me he sentido cómodo desde la Q1. En la FP1 creía que iba bastante bien. Luego hemos encontrado un poco el ritmo y nos hemos ido acercando hasta la Q3, pero solo me quedaba un juego de nuevos, cuando al resto le quedaban dos", explicó Sainz en los micrófonos de Movistar + F1 tras la clasificación.

"No ha sido ideal y estamos muy lejos, más de lo que me gustaría, sobre todo de AlphaTauri, que nos ha metido cuatro décimas, y de Renault. Tenemos deberes por hacer".

El madrileño y McLaren, ante el formato comprimido estrenado en Imola, tampoco tienen muchos datos de cara a la carrera y Sainz deja claro que no está seguro de si podrán compensar el déficit de la Q3.

“Para carrera no sé. Si nos hubiesen ganado por una décima, en carrera se puede compensar, pero son tres o cuatro décimas y eso empieza a ser demasiado. Aun así lo vamos a intentar, como siempre. Hoy no iba demasiado cómodo con el coche y esperemos que mañana con la gasolina de carrera podamos ir un poco mejor", concluyó.

