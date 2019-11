Sainz: "Estamos empezando a pensar como un equipo más grande"

Carlos Sainz continúa afianzando su posición en el mundo de la Fórmula 1 tras el cuarto séptimo puesto de parrilla de las últimas cinco carreras. El español de McLaren llegó a jugársela a intentar pasar con el medio (amarillo) de Pirelli en la Q2, pero tuvo que montar el blando en los últimos compases por una blocada de neumáticos.

Tras asegurar su pase a Q3, Sainz volvió a lucirse a la hora de la verdad y se aseguró el séptimo cajón de salida, por detrás de los Red Bull, los Ferrari y los Mercedes.

"Ya van unos cuantos séptimos consecutivos, que son buenas noticias. Como habéis visto, me he ido encontrando muy bien todo el fin de semana con el coche y eso nos ha permitido soñar un poco en la Q2 e intentar pasar con el medio. Ha sido una pena el último sector, que me he encontrado a un Toro Rosso que me ha distraído un poco y he hecho una bloqueada y me ha afectado un poco. Si no, podríamos haber pasado o habérnosla jugado", comentó en el Hermanos Rodríguez a Movistar + F1.

"Pero todavía nos falta una decimita o dos para hacerlo. Esto quiere decir que ya estamos empezando a pensar más como un equipo un poquito más grande, intentando pasar con el neumático medio y eso es significativo e importante para nosotros".

De cara a la carrera del domingo, Sainz reconoce que habría preferido salir con el medio porque las simulaciones así se lo aconsejan y que por eso lo intentaron en Q2.

"Mañana salimos con penalización del blando. Es una carrera 10 segundos más lenta que la de salir con el medio más o menos, por eso lo he intentado. En simulaciones da bastante negativo, así que habrá que intentar mejorar el balance del coche y el graining", añadió.

El de McLaren volvió a subrayar su discurso de las últimas carreras, asegurando que están un paso por delante de la mitad de tabla cuando su monoplaza rinde a la perfección.

"Un poco mejores que el resto en nuestros fines de semana buenos. En circuitos como Rusia aún somos mitad de tabla, pero en estos que nos van un poco mejor para el coche podemos hacer un poco más", concluyó.

