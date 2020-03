Sainz: "Hemos dado un paso adelante, en 24 horas lo comprobaremos"

El piloto español llega al primer fin de semana de la temporada 2020 de F1 con ganas de demostrar que el MCL35 de McLaren será capaz de volver a luchar por encabezar la zona media de la parrilla. Aunque la crisis por el coronavirus ha condicionado las últimas semanas, y las dudas siguen sobrevolando Melbourne en caso de que alguno de los cinco miembros del paddock con síntoma dé positivo en las pruebas, Sainz se muestra tranquilo.

Después de una pretemporada en la que el español fue el segundo que más vueltas completó (446) –solo por detrás de Hamilton– y tras acabar 8º en la parrilla virtual de la categoría, Sainz cree que no saben exactamente dónde pueden estar esta temporada.

"Tenemos una pequeña idea de dónde podríamos estar, pero no lo sabemos exactamente. Creo que solo quedan unas 24 horas para saber en qué posición estamos. Creo que en los libres 2 todo el mundo empieza a saber dónde está, con las tandas largas y de clasificación, ya que rodamos con cargas de combustible similares. Tal vez entonces pueda responderos a preguntas más interesantes", comentó en Albert Park este jueves.

"Sí, me siento preparado. Creo que McLaren ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es llegar a los test invernales más preparado que nunca, poner todo en su sitio para tener una de las pretemporadas más completas que hemos tenido como equipo, en cuanto a fiabilidad y rendimiento. El coche es un paso adelante en comparación con el de 2019. Ahora es cuestión de ver si los demás han dado pasos más grandes o si hemos sido nosotros. Esa es la clave".

Sainz considera que, tras lo experimentado en los seis días de test en Barcelona, el equipo ha dado el paso adelante que él esperaba, pero insiste en que es pronto para sacar conclusiones.

"De lo que medimos en Barcelona, estoy cómodo con el paso que dimos durante el invierno y creo que es positivo para el equipo. Si los demás lo han hecho mejor, tendremos que quitarnos el sombrero y felicitarles. Al menos, de lo que vimos en las curvas de Barcelona en comparación con el año pasado, hemos dado el paso que queríamos.

Como no podía ser de otra manera, a Sainz se le preguntó por cómo le ha afectado la crisis del coronavirus en las últimas semanas. El español comentó: "No, en cuanto a preparación, más allá de ser más cuidadoso al tocar a la gente o estar demasiado cerca de ellos. No sé, he usado más desinfectante de manos, me he lavado más las manos de lo que acostumbro, pero he hecho el mismo deporte de siempre y he ido a algunos restaurantes. En ese sentido, no ha cambiado mucho".

"No somos médicos, no somos gobiernos, tenemos que confiar un poco en lo que los demás nos dicen. Solo el tiempo dirá. Creo que con el tiempo sabremos si esto fue lo correcto o no. Por ahora, estoy cómodo estando aquí. No estoy preocupado".

Sobre el miembro del equipo McLaren que está aislado por mostrar síntomas similares a los del coronavirus, Sainz deja claro que hasta que no se sepan los resultados no se deben tomar conclusiones precipitadas.

"El hecho de que esté aislado no implica que tenga coronavirus. Tengamos eso en cuenta. Cuando lees las noticias de que hay seis miembros del paddock de la F1 que están aislados no significa que tengan el virus, implica que lo han hecho voluntariamente porque han sentido algunos síntomas. Pero tenemos que tratar esto de manera justa, porque es muy fácil entrar en pánico en cuanto lees estas noticias", concluyó.

Información adicional de Luke Smith desde Melbourne

