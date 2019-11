Sainz: salida de maestro, pero lastrado por los duros

Ciudad de México.- El domingo de Carlos Sainz en México se diluyó en los neumáticos duros de Pirelli tras unos primeros metros de ensueño.

El madrileño vio cómo delante de él Verstappen y Hamilton se tocaban en la primera chicane, después de que él hubiera dado buena cuenta de Bottas en la recta. De camino a la segunda chicane, el español aguantó el duelo rueda a rueda con el cinco veces campeón del mundo de Mercedes con maestría y se colocó cuarto.

No obstante, tras las primeras tres vueltas, tuvo que claudicar ante un Mercedes que terminaría ganando la carrera, aunque sin sellar aún el Mundial, que tendrá que esperar a Austin.

Pero cuando cambió el blando (rojo) por el duro (blanco) en la vuelta 15, rodando sexto por delante de Checo Pérez, sus opciones de puntuar desaparecieron. El McLaren no rindió con el duro, patinando casi en cada curva, y Sainz solo pudo ser 13º en meta tras parar una segunda vez para montar el medio.

"Ha sido muy raro la verdad. Hemos hecho una buena salida y luego en cuanto hemos puesto el neumático duro nos hemos ido para atrás. Es una pena porque hoy había que haber luchado por más, pero fue una carrera un poco rara", comentó a Motorsport.com en México.

"Estoy decepcionado porque hemos ido todo el fin de semana rapidísimo, menos en esas 30 vueltas con el duro que nos han matado la carrera. El problema es que no había agarre de atrás, era un deslizamiento constante".

Insistido por su duelo con Hamilton en los primeros metros en los micrófonos de Movistar + F1, el de McLaren aseguró: "Otra vez, buenas noticias luchar con ellos, pero quizás hoy no era el día para luchar con nadie".

"Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer, que era salir bien, y guardar el neumático blando lo máximo que pudiera y entenderlo hasta la vuelta 15-16, que era más de lo que esperábamos. He luchado todas las posiciones que he podido, he defendido todo lo que he podido, pero al final, cuando vas tan lento, te acaban pasando".

Cuando Motorsport.com le preguntó si esto le puede perjudicar en su lucha por el sexto puesto del Mundial, que ahora ha cedido ante Gasly por un punto, dejó claro que aún hay trabajo por hacer.

"Queda mucho todavía, quedan tres carreras y esta es un toque de atención y quizás un buen momento para analizar qué podríamos haber hecho mejor, pero creo que va a ser una de pocas", concluyó.

Más fotos de Sainz en el GP de México