En una de las carreras más locas y caóticas que se recuerdan en la Fórmula 1, Carlos Sainz consiguió un muy buen resultado después de salir desde la parte de atrás de la parrilla (15º) y cruzar la bandera a cuadros en octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Conociendo los problemas de Ferrari con los neumáticos y sabiendo que Sainz estaba obligado a remontar, el equipo decidió montar los neumáticos duros en el coche del piloto y español y en la salida ganó una posición aprovechándose de una mala salida de Russell, mientras que un poco más tarde también consiguió adelantar a Raikkonen y Tsunoda, colocándose así a la puerta de los puntos.

Manteniéndose alejado de todos los percances e incidentes que ocurrían uno tras otro, el madrileño continuó con su remontada y, tras las dos banderas rojas iniciales, regresó a pista en el top 10.

La última parte de la carrera para Sainz consintió en luchar contra su compañero de equipo y, pese a conseguir adelantarle a falta de pocas vueltas para ver la bandera a cuadros, antes de pasar por última vez por la línea de meta en el Gran Premio de Arabia Saudí, Leclerc recuperó de nuevo la posición, y terminaron séptimo y octavo respectivamente.

Nada más finalizar la carrera, Carlos Sainz expresó sus sensaciones, y reconoció estar muy contento con su remontada: "Satisfecho, sobre todo con las primeras vueltas. Hasta la primera bandera roja hemos hecho un stint al ataque con unos neumáticos duros que se comportaban increíblemente bien, tenía muy buen ritmo".

"Luego, las dos banderas rojas, nos han forzado a poner los medios a falta de 40 o 45 vueltas para el final, cuando quedaban unos 35 giros, he tenido que ir al ataque, me he puesto séptimo y en las últimas cinco vueltas, el neumático ha dicho basta", añadió.

Sobre la posición perdida con Leclerc al final de la carrera, Sainz explicó lo sucedido: "Me ha adelantado limpiamente. Los que llevaban duros al final de carrera iban mucho más rápidos, pero es lo que hay, la bandera roja me ha beneficiado en la mitad, pero también me ha perjudicado hacia el final".

"Salir el 15º y encontrarte a Charles a mitad de la carrera quería decir que solo estaba haciendo muy, pero luego ha sido una pena lo de los neumáticos. Hemos hecho una buena carrera, hay que estar satisfechos", concluyó el piloto madrileño de Ferrari.

Galería: Carlos Sainz en el GP de Arabia Saudí de F1 2021

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y Nicholas Latifi, Williams FW43B 1 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 12 Foto de: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 12 Foto de: Erik Junius