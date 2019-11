Remontada sensacional de Sainz: de último, a acariciar el podio

Carlos Sainz ha estado a punto de hacer historia en el automovilismo español y subirse al podio del GP de Brasil de F1 2019. Aunque los comisarios están investigando a Lewis Hamilton por su toque con Alexander Albon y, si hubiera cinco segundos de sanción el español heredaría el tercer cajón, pase lo que pase, la carrera en Interlagos de Sainz ha sido para enmarcar.

De hecho, iguala su mejor resultado en Fórmula 1, repitiendo el cuarto puesto que logró en Singapur 2017.

El español tuvo que salir último tras no poder completar ni una sola vuelta cronometrada en la Q1 del sábado por un problema con el cableado del encendido del motor de su McLaren. El equipo decidió montarle una unidad motora nueva al completo, ya que iba a salir último de todos modos.

Y ya en la primera vuelta se colocó 17º con los blandos de Pirelli. Pero en la cinco completó el movimiento del fin de semana. Llegando a final de la recta de meta, Checo Pérez cerró el interior de la primera S de Senna, pero Sainz, decidido, en un movimiento de maestro, se atrevió a irse aún más hacia la izquierda y logró parar su McLaren a tiempo, pisando el piano, y dejando al mexicano con los ojos como platos. Ya era 15º.

Un toque entre Ricciardo y Magnussen en el octavo giro le dio otras dos plazas al madrileño, que fue heredando posiciones a medida que los de delante paraban y llegó a rodar 7º antes de hacer su pitstop en la vuelta 30, a 41 del final.

A partir de ahí, Sainz pasó a Norris 10 vueltas después por el noveno puesto y se colocó de la mejor manera posible antes del caos que se desató en Interlagos.

El abandono de Bottas primero y el toque entre los Ferrari después, barajó las cartas. Sainz y McLaren se mantuvieron en pista, aguantando con una sola parada frente a la tendencia común, y se vieron 7º en la primera resalida tras el Safety Car.

Cuando el segundo entró, Sainz heredó las dos posiciones de los Ferrari y se colocó cuarto por el toque entre Hamilton y Albon. Precisamente este lance puede darle su primer podio en la F1, si los comisarios determinan que el inglés es culpable.

"Todavía no ha llegado [el podio]... No sé, si va a pasar me gustaría subirme. Lo de hoy, podio o no podio... estoy viendo que el único coche en hacer una parada, lo cual me sorprende. Pero quiere decir que hoy lo hemos echo todo perfecto", reconoció a Movistar + F1

"En las primeras vueltas he pasado a cinco o seis en la curva 1 y en la cuatro arriesgando mucho, quizás más que nunca. Luego intentando ir a una parada y en las dos resalidas del SC con el neumático usado, medio, me costaba mucho calentarlo y aun así me tenía que defender como podía y lo he conseguido. Pero ha sido difícil".

Sobre su brillante adelantamiento a Pérez, comentó: "¿Se ha visto? Ese ha sido... creía que me lo llevaba puesto conmigo, pero al final he reaccionado bien y le he pasado. La verdad es que hoy me ha salido todo, es de esos días que te sale todo a la perfección. También los movimientos de defensa a Raikkonen, que llevaba neumático nuevo, le conseguía sacar de posición y aguantar".

"Hemos decidido ir a una parada porque creía que era la mejor opción para estar fuera del tráfico, sobre todo porque todo el mundo ha empezado a ir a dos. Entonces, saliendo tan atrás había que hacer lo contrario que todo el mundo, intentar hacer que esto funcionara y lo hemos, más o menos, hecho bien".

Cuando se le preguntó si había soñado con remontar desde el último lugar de parrilla hasta acariciar el podio en Brasil, respondió con una sonrisa: "No, imaginaba 10º, 9º, haciendo una carrera perfecta. Pero hoy el coche ha ido mucho mejor que el viernes y yo, es lo que digo, me ha salido absolutamente todo"

Más fotos de Sainz en Brasil