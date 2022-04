Sainz, contento tras la lección aprendida en Yeda sobre el Ferrari

Cargar el reproductor de audio

Sainz ha empezado el año con dos podios consecutivos, completando junto a Leclerc un doblete de Ferrari en Bahrein antes de ser tercero en Arabia Saudí.

Pero Sainz ha sido claro sobre sus problemas para igualar a Charles Leclerc durante esta primera parte del curso, y calificó el de Bahrein como su "fin de semana más difícil" como piloto de Ferrari.

El madrileño se mostró reacio a revelar cuáles fueron sus problemas exactos con el Ferrari F1-75, pero dijo que poder competir en el Circuito de Yeda Corniche dos veces en solo cuatro meses fue una manera útil de ver qué perdía en comparación con el año pasado.

"Esa fue una de las mejores experiencias del año hasta ahora, experiencia en cuanto a ir a una pista en la que 100 días antes estaba con un nivel de confianza muy alto con el coche del año pasado", dijo Sainz después del GP de Arabia Saudí.

"Estuve muy cómodo en la clasificación y en la carrera. Y sabía exactamente qué esperar del coche y lo que el coche me estaba dando".

"Cien días después, volví y en las curvas donde el año pasado iba muy fuerte, este año parecía que estaba sufriendo un poco más y no pilotaba el coche de la forma en que debería hacerlo".

"Junto a que el coche no me daba exactamente el feeling que necesitaba para mi conducción, esa combinación de cosas son en las que estoy trabajando. Y creo que he dado un paso adelante y he dado un paso en la dirección correcta para la siguiente carrera".

"Y debo decir que eso también me ha dado el conocimiento sobre ese tipo de dos o tres curvas, de dos o tres puntos en los que el año pasado me sentía tan seguro y cómodo y este año no".

"Me ha dado buenos puntos de referencia y datos para trabajar y ser más fuerte para el futuro".

A pesar de sus problemas para comprender completamente el nuevo coche de Ferrari, Carlos Sainz ocupa el segundo lugar en el campeonato del mundo después de las dos primeras carreras, 12 puntos detrás de Leclerc y siete por delante de Max Verstappen.

Sainz se clasificó tercero tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, sin terminar nunca a más de dos décimas del tiempo de la pole position.