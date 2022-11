Sainz apunta un aspecto clave a mejorar para Ferrari F1 en 2023

Cargar el reproductor de audio

Ferrari empezó muy fuerte la temporada 2022 de la Fórmula 1 tanto el equipo de Maranello como Charles Leclerc se ganaron el cartel de favoritos después de las primeras carreras del curso, pero a medida que fueron avanzando los grandes premios, todo cambió y Max Verstappen y Red Bull acabaron conquistando ambos campeonatos de forma anticipada.

Carlos Sainz sufrió más que su compañero para adaptarse al F1-75, pero en los últimos grandes premios demostró haber dado varios pasos adelante que le permitieron estar más cerca de las victorias, incluso a mitad de curso logró su primer triunfo en la F1 en Silverstone.

Sin embargo, hay un aspecto que todavía preocupa al piloto español, ya que en las últimas rondas del curso hubo varios detalles que no funcionaron como le habría gustado. Analizándolo en frío, el #55 habló sobre qué necesita Ferrari para ser aún más fuerte en 2023.

"Es muy sencillo. Hay que ejecutar mejor las carreras en general, y digamos que las salidas en mi caso particular. Este año hemos tenido problemas que nos han impedido hacer buenas salidas".

"También tuve un problema con el embrague en Abu Dhabi, que me hizo perder la posición con Lewis, así que perdí cinco o seis segundos porque tuve que luchar contra él. La otra es, obviamente, la estrategia. Es importante establecer los objetivos correctos y poner los neumáticos adecuados en el coche el domingo".

"Llevamos un tiempo trabajando en ello. Y luego están las mejoras del coche. Si queremos vencer a Mercedes y Red Bull, tenemos que actualizarnos más que ellos, y hacerlo bien", explicó Sainz sobre la situación de Ferrari y sus expectativas para 2023.

En relación con el equipo de Maranello, en las últimas semanas varios rumores han apuntado a una más que posible separación entre Mattia Binotto y Ferrari de mutuo acuerdo. Carlos Sainz cree que la actuación del directivo suizo no ha sido tan mala como algunos quieren ver y por ello defendió públicamente al que todavía es su director deportivo.

"No voy a entrar en lo que prefiero y lo que no. Sólo sé por experiencia que Roma no se construyó en un día, así que hay que tener en cuenta de dónde venimos. Si nos fijamos en los progresos que hemos hecho como equipo en los dos últimos años, podemos ver que estamos bien".

"A puerta cerrada somos muy autocríticos. Ante la opinión pública, intentamos defender a todos, no culpar al otro. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero es cierto que hemos cometido varios errores este año y todos queremos hacerlo mejor".

"Pero eso no ocurre de un año para otro, así que tenemos que seguir mejorando. En la segunda parte del año mejoramos un poco en todo. Simplemente no mejoramos el coche lo suficiente", concluyó el piloto madrileño que en 2023 disputará su tercera temporada vestido de rojo.