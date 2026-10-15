Fórmula 1

Sainz da la voz de alarma sobre la nueva F1: "Hay tres clases diferentes"

Carlos Sainz critica el nuevo reglamento y considera que la Fórmula 1 se ha convertido en una competición de tres clases. Sin embargo, el español también encuentra aspectos positivos en las nuevas normas.

Sönke Brederlow Jake Boxall-Legge

Publicado: 15 oct 2026, 10:02

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Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alessandro Giberti / Anadolu via Getty Images

No es ningún secreto que las nuevas reglas de la Fórmula 1 no han tenido la acogida que se esperaba en todos los sectores. Después de que los pilotos expresaran duras críticas al concepto de las unidades de potencia de este año desde el inicio de la temporada, el debate alcanzó su punto álgido, al menos por el momento, con los problemas de software en Malasia.

El piloto de Williams, Carlos Sainz, ha señalado ahora otra desventaja del nuevo reglamento de motores: "La parrilla también está mucho más dividida", considera el español, haciendo referencia a los resultados actuales de las carreras. "Ahora mismo hay prácticamente dos clases en la Fórmula 1: los cuatro mejores equipos y el resto. Incluso se podría hablar de tres clases".

Y es que Cadillac, el equipo debutante, y Aston Martin, que atraviesa una situación complicada, siguen estando claramente por detrás incluso de la zona media de la parrilla. Sin embargo, la historia demuestra que los nuevos reglamentos de Fórmula 1 ya han provocado en otras ocasiones grandes diferencias de rendimiento entre los equipos, antes de que la parrilla terminara igualándose al final de cada ciclo reglamentario.

¿Es el límite presupuestario el responsable de las grandes diferencias?

El piloto de Cadillac, Sergio Pérez, considera que las causas del retraso de su equipo no se encuentran únicamente en la actual unidad de potencia**. "Evidentemente, somos un equipo nuevo y pequeño", afirma el mexicano, que añade: "Creo que el límite presupuestario actual es mucho más injusto para los equipos pequeños".**

El expiloto de Red Bull recuerda su etapa en la escudería de Milton Keynes. Allí, "se introducían mejoras prácticamente en cada fin de semana de carrera", explica Pérez. "Nunca se hablaba de un límite presupuestario. Todo giraba en torno al rendimiento; se ponía toda la carne en el asador con todos los recursos posibles".

Según el piloto de 36 años, precisamente los equipos más pequeños, como Cadillac, que "no trabajan de manera tan eficiente y cuyos procedimientos todavía no están tan consolidados", terminan gastando mucho más dinero.

Su teoría es la siguiente: mientras los equipos pequeños tienen que lidiar con procesos poco eficientes, las grandes escuderías pueden desarrollar e introducir mejoras mucho más importantes con el mismo presupuesto.

"Por lo tanto, el límite presupuestario no consigue que la parrilla esté más igualada, sino que genera precisamente las enormes diferencias que estamos viendo actualmente", considera Pérez.

Sin embargo, Aston Martin está demostrando esta temporada que el éxito deportivo no se puede comprar únicamente con dinero.

"Tenemos que afrontarlo y asumir las consecuencias"

No obstante, uno de los factores fundamentales de los problemas de Aston Martin es la unidad de potencia de Honda, que no fue competitiva, especialmente al comienzo de la temporada.

Por ello, todo apunta a que la cuestión de los motores seguirá siendo uno de los principales temas de conversación en la Fórmula 1 durante los próximos meses y años. Sainz también insiste en que todavía existe margen de mejora.

"Sabemos lo que implica este reglamento", afirma el piloto de Williams. Sin embargo, se muestra optimista de cara al futuro: "Todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible: los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, la FIA y la FOM, que intenta comercializar el producto de la mejor manera posible".

"Todos estamos intentando sacar el máximo partido de aquello que el deporte decidió hace cinco años, es decir, de lo que los responsables que estaban al mando decidieron entonces".

A estas alturas, resulta evidente que las nuevas reglas no están teniendo el efecto que se esperaba.

"Ahora tenemos que afrontarlo y asumir las consecuencias", añade Sainz.

Aun así, el español no considera que todo sean aspectos negativos: "Hay cosas positivas, como por ejemplo que haya más adelantamientos. Hay ventajas e inconvenientes. Hay que analizar qué aspectos han mejorado realmente el deporte y en qué medida ha empeorado por culpa de otros, y después decidir cómo queremos seguir avanzando de aquí a 2030".

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