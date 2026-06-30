El "perfeccionista" Russell tiene una ventaja psicológica sobre Antonelli, dice su exjefa

Williams

El Gran Premio de Austria de 2026 fue una de esas carreras en las que cualquiera de los que acabaron segundo o tercero podría haber ganado, pero el piloto victorioso – George Russell, de Mercedes – fue quien mejor resistió la presión en el momento crucial.

Sigue por detrás de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, el líder del campeonato, pero subió al segundo lugar de la clasificación de pilotos y redujo la diferencia en un día en el que Antonelli dejó que una primera curva muy mala se convirtiera en un primer stint desordenado, claramente todavía afectado por un error en la clasificación que lo llevó a abortar una vuelta que lo habría puesto en la primera fila.

La capacidad de Russell para rendir bajo presión e identificar cualquier cosa que pueda darle una ventaja sobre sus rivales son habilidades que le permitirán remontar esa diferencia con su compañero de equipo, según su exjefa de equipo Claire Williams.

"Por mi experiencia con George, creo que es perfectamente capaz de ganar esa batalla psicológica cuando se trata de intentar ganar un campeonato del mundo, compitiendo por ello contra tu compañero de equipo, que invariablemente va a ser el competidor o rival más duro que tengas, porque estás con el mismo material", dijo a medios seleccionados, entre ellos Motorsport.com.

"En lo que es bueno – es bastante consciente de sí mismo, George – estará pensando todos y cada uno de los días: ‘¿Qué necesito hacer para superar a mi compañero de equipo? ¿Cómo puedo ganar esa batalla?".

"Invariablemente, en esos campeonatos, donde los compañeros de equipo compiten entre sí – parecido a cuando Lewis [Hamilton] y Nico [Rosberg] se enfrentaban y Nico se lo llevó – es la batalla psicológica la que gana la guerra. Y creo que George, porque tiene quizá una capa de madurez sobre Kimi en este momento, simplemente por pura experiencia, creo que ahí es donde ganará la pelea".

Claire Williams took over the day-to-day running of the Williams team when father Frank stepped back in 2013 Photo by: Getty Images

Russell era un junior de Mercedes cuando fue colocado en el equipo Williams – entonces todavía propiedad y dirigido por la familia Williams – después de coronarse en su temporada de debut en F2 en 2018. Aunque el acuerdo permitió al equipo con problemas de liquidez acceder a motores Mercedes con descuento, el dinero siguió escaseando y el coche de 2019 no fue competitivo.

La pandemia del año siguiente empujó a Williams hacia la bancarrota y el equipo solo se salvó mediante una venta a los nuevos propietarios Dorilton capital. Mientras tanto, Russell permaneció en la parte trasera de la parrilla mientras Mercedes y Hamilton ganaban dos campeonatos del mundo más.

Aunque Russell seguía codiciando un asiento en Mercedes, eso no se materializó hasta finales de 2021, cuando el equipo decidió prescindir de Valtteri Bottas como compañero de Hamilton. Por desgracia para Russell, su ascenso al equipo oficial coincidió con un cambio en el reglamento técnico al que Mercedes fue completamente incapaz de adaptarse.

Russell in the Williams FW43 in Bahrain in 2020. A week later he was in a Mercedes as substitute for an ill Lewis Hamilton Photo by: Getty Images

"Siempre que George estaba en Williams y quería el ascenso y simplemente veía a Mercedes ganándolo todo, mi argumento siempre fue claro. Estos años pueden ser duros y quizá te sientas miserable ahora mismo, pero te servirán mucho y te proporcionarán una plataforma realmente sólida y una capa de resiliencia a la que quizá necesites recurrir en tus años posteriores en F1".

"Él simplemente se lo toma muy en serio. Y no estoy segura, no sé si necesariamente se puede sobreanalizar, porque hay muchísimo en la F1 que sí necesita análisis. Creo que George simplemente es meticuloso, y es perfeccionista".

"Eso solo puede ser una ventaja en la posición en la que se encuentra este año".

"Solía contar una historia de cuando hacía karting con su padre siendo muy joven. La gente solía apodarlo ‘Abuelo' porque simplemente se comportaba de una manera extraordinariamente madura para su edad".

"Y creo que ese nivel de madurez le proporcionó ese nivel de perfeccionismo. Así es George, ¿no? Tiene que hacerlo todo lo mejor que puede".