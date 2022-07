Russell pide volver a un único director de carrera en la F1

Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel recibió una multa de 25.000 euros por parte de la FIA, aunque queda en suspensión para el resto de la temporada, tras abandonar la reunión de pilotos del viernes en el Red Bull Ring.

Se ha podido saber que los motivos que llevaron al alemán a este comportamiento fueron las tensiones sobre cómo se están arbitrando las pruebas en un año que ha visto muchos cambios en dirección de carrera.

Desde el inicio de la temporada y tras el despido del anterior director de carrera, Michael Masi, la FIA tomó la decisión de que el puesto fuera rotativo entre Niels Wittich y Eduardo Freitas.

Pero esta alternancia ha hecho que se cuestione la coherencia de las decisiones y las sanciones. Asimismo, los pilotos salen a pista con cierta incertidumbre sobre las reglas que se aplicarán.

Después de que la FIA anunciara que se había citado a Vettel por su comportamiento en la reunión de pilotos, George Russell, piloto de Mercedes y director de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios), aseguró que "tiene que haber un elemento de consistencia" en las decisiones, señalando que ha habido "muchas decisiones y maniobras al límite" en lo que va de temporada.

Cuando se le preguntó si la rotación de los directores de carrera era un problema, Russell tenía muy clara su respuesta: "Sí, estoy de acuerdo en que necesitamos limitarnos a un único director de carrera".

"Necesitamos tener un poco más de consistencia en cuanto a las decisiones de los comisarios. Llegamos al siguiente evento y, a menudo, el comisario del evento anterior no está allí. Así que nadie asume la responsabilidad, ni hay explicaciones de las decisiones".

"Hacemos preguntas y es difícil obtener una respuesta directa porque se culpa un poco a alguien que no está allí".

"Así que es complicado. Todo el mundo tiene sus propias interpretaciones".

La FIA empezó a reestructurar sus operaciones de carrera a raíz del polémico final de la temporada 2021, cuando Masi no aplicó de forma correcta al menos dos artículos del reglamento deportivo.

Estos cambios incluían la rotación entre Wittich y Freitas, así como la introducción de una nueva sala de control de carrera virtual, similar al VAR del fútbol. El antiguo ayudante de Charlie Whiting, Herbie Blash, también regresó a la FIA como asesor.

Russell aceptó que no era "en absoluto un trabajo fácil" para los oficiales, pero subrayó la necesidad de tener consistencia en las decisiones.

"A lo largo del año, varios pilotos lo han comentado", explicó Russell. "Creo que cuando tienes un director de carrera, las cosas pueden ser, por lo general, más consistentes".

Wittich ha actuado como director de carrera en la mayoría de las carreras de este año, y parece que ha adoptado un enfoque mucho más estricto con los pilotos en comparación con años anteriores.

Esto se ha extendido a temas como el uso de joyas o la ropa interior correcta en el coche, lo que ha generado cierta frustración en algunos pilotos.

Los límites de la pista también han sido algo que Wittich ha aplicado de forma más estricta, definiendo la línea blanca como el borde de la pista.

"Es muy difícil para nosotros, los pilotos, juzgar una línea blanca, no se puede sentir una línea blanca", dijo Russell.

"Cuando estás rueda a rueda, si te empujan, vas a mantener el pie abajo para intentar atacar al final de siguiente curva. Pero si hay grava allí o algo más que te penalice, ambos pilotos lo abordarán de forma diferente".

Cuando se le preguntó si los pilotos se sienten escuchados por la FIA, Russell contestó: "Nos sentimos escuchados, pero simplemente no pueden cambiar las reglas semana tras semana cuando un piloto dice 'creo esto' o 'creo aquello'".

"Tienen que mantenerse firmes. Pero es necesario que se aplique de forma consistente, que sea claro para todos nosotros. Las sanciones tienen que ser un poco más consistentes".

"Eso solo se conseguirá si hay consistencia por parte de la gente que vigila el reglamento".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que había oído que los pilotos "se frustraron por el debate que hay sobre la línea de entrada a boxes y dónde debería estar", tras un ajuste de última hora en las notas del evento antes de que el sábado diera comienzo.

"Esto es lo que he oído, se están enredando con temas que probablemente no están entre los 50 prioritarios", aseguró Wolff. "Pero no he estado allí, así que son rumores".