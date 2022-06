Russell: "Mercedes no puede seguir dependiendo de la mala suerte del resto"

Cargar el reproductor de audio

Después de haber conquistado por octava vez consecutiva el título mundial de constructores de la máxima categoría del automovilismo, Mercedes ha tenido muchos problemas desde el inicio de 2022, pasando de ser los líderes a estar inmiscuidos en la zona media con el nuevo reglamento.

Los esfuerzos de George Russell y su compañero, Lewis Hamilton, han sido en vano por el pobre rendimiento del W13 debido al repetido porpoising que sufren a alta velocidad, algo que les ha dejado un paso por detrás de Ferrari y Red Bull.

A pesar de este gran contratiempo, el joven piloto británico ha conseguido cosechar tres podios en el presente curso, además de que ha acabado en todas las carreras entre los cinco primeros. Russell pudo celebrar con champán en Bakú gracias al doble abandono de Ferrari por problemas de motor, lo que lo colocó a solo 17 puntos de Charles Leclerc, el máximo favorito por el mundial a principios de año.

Sin embargo, el de Mercedes destacó la importancia de encontrar más rendimiento en el coche para poder competir y no solo lograr pequeños éxitos cuando el resto falle.

"Este es un campeonato en el que tienes la oportunidad de puntuar en cada carrera, y no importa lo rápido que sea tu monoplaza, si no estás sumando esos puntos, tu cuenta no va a aumentar", explicó Russell tras la cita de Bakú.

"Así que es un gran trabajo de todos en la fábrica para darnos un coche fiable, pero no podemos seguir dependiendo de la mala suerte de los demás, y tenemos que encontrar algo más", continuó el de las flechas de plata. "Eso es lo que todo el mundo está intentando conseguir con todas sus fuerzas".

George Russell y Lewis Hamilton parecieron disfrutar de grandes mejoras en la prueba de España, cuando un importante paquete de actualizaciones relajó en buena medida el efecto rebote del monoplaza. Sin embargo, tanto en Mónaco como en Bakú, la escudería volvió a ver cómo reaparecía el porpoising, hasta el punto en el que el máximo responsable, Toto Wolff, se hizo eco de las preocupaciones de seguridad en sus pilotos.

El más joven de la pareja de británicos de Mercedes dijo que el W13 "se notaba bien para pilotar" en Azerbaiyán, equilibrado, pero el rebote seguía siendo un factor que los limitaba: "El reto es solo en el suelo, creo que no importa en qué barco estés, o tienes el porpoising y estás tocando el suelo, y si no lo tienes también estás a milímetros del suelo rozando".

"Lo siento en la espalda, pero tenemos que seguir trabajando duro para encontrar más rendimiento y entender lo que tenemos que hacer para desbloquearlo. No creo que tengamos ninguna actualización importante ni nada que probar en Canadá, pero quizá para Silverstone tengamos una idea mejor", concluyó Russell.