Russell explica el malentendido de los rebufos con Hamilton

El piloto británico explicó su frustración por el adelantamiento de su compañero, Lewis Hamilton, durante la clasificación del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1, porque ambos buscaban el mismo rebufo. En el primero de los dos intentos de la Q3, George Russell se colocó por detrás del heptacampeón en su giro de preparación, mientras se mantenía a la estela de Esteban Ocon.

El más joven de la dupla de Mercedes tuvo cuidado de no obstaculizar al francés en el último sector, pero se aseguró de alcanzar su rebufo en la larga recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya, lo que le reportaría una valiosa ventaja, pero por delante estaba su compañero, quien tenía la misma idea.

Después de centrarse en su vuelta, George Russell descargó su frustración en la radio del equipo y dijo: "¿Qué c*** estaba haciendo Lewis [Hamilton] en la vuelta de preparación?".

La fortuna sonrió para él, porque en lugar de tomar el rebufo de Esteban Ocon, lo hizo con el de Carlos Sainz. Cuando Motorsport.com le pidió que explicara lo sucedido, comentó: "Lewis estaba bastante por delante de mí, pero creo que ambos teníamos los ojos puestos en el mismo piloto para abrir la vuelta con el rebufo. Estaba centrando mis espejos para no obstaculizar a Ocon, y la siguiente vez que miré, Lewis estaba justo delante de mí tratando de tomar el rebufo de Ocon. Estamos en el momento, y cuando están intentando hacerlo todo bien, eres un poco impulsivo, pero nada se ganó o perdió, así que no hubo nada más".

En su segundo intento, tanto Lewis Hamilton como George Russell parecieron confirmar que el constante flujo de mejoras en el W15 está dando sus frutos, y mantuvieron por detrás a los Ferrari, aunque la diferencia entre los dos compañeros fue de apenas dos milésimas.

Por ello dijo que, aunque Mercedes no tenía suficiente como para plantar cara a Max Verstappen o Lando Norris, el equipo está a la caza de una victoria en un circuito donde la degradación de los neumáticos podría abrir oportunidades de adelantamiento: "Dos milésimas es la mayor diferencia que tuvo en los últimos cuatro grandes premios, así que es una locura pensarlo".

"Tomando lo positivo como escudería, estamos en la batalla. Lando [Norris] hizo una gran vuelta, no creo que Lewis y yo lo hiciéremos a la perfección", comentó. "Sentí que había quizá dos décimas sobre la mesa, pero no la brecha que vimos con respecto a la pole position. No obstante, somos terceros y cuartos, y estamos en una buena posición para luchar por la victoria mañana".

