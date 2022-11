Cargar el reproductor de audio

Mercedes y Russell ganaron la batalla a Red Bull y Verstappen este sábado en Brasil, con un mejor ritmo gracias a los neumáticos blandos que permitieron al británico hacer un adelantamiento ganador después de dos buenas defensas del neerlandés.

El inglés, desde esa maniobra, dominó con superioridad y se hizo con su primera victoria al sprint en F1, que no cuenta como triunfo para la temporada 2022 pero sí le permitirá salir primero el domingo.

Antes de la entrega de trofeos, que consta de medallas (de oro, plata y bronce) a los tres primeros, George Russell describió cómo fue batalla rueda a rueda con Max Verstappen, que se defendía en el camino a la curva 4 por el interior y frenando más tarde.

Y es que mientras en 2021 y en las otras dos carreras sprint de 2022 había poca acción por el riesgo de sufrir daños o abandonar antes de la carrera principal del domingo, la de este sábado fue una historia diferente. En cada punto de la parrilla vimos arriesgadas maniobras y no faltó nada de espectáculo.

"Obviamente, esta es una carrera al sprint y tienes que gestionar ese riesgo-recompensa", explicó. "Entonces, aunque me moría por lograr esa victoria, no quería arriesgarme demasiado y terminar sin puntos y saliendo desde atrás el domingo, pero lo logramos, a la tercera fue la vencida".

Verstappen no solo no pudo devolverle el adelantamiento a Russell, sino que caería detrás de Carlos Sainz (con el que se tocó) y de Lewis Hamilton para terminar cuarto y quedarse sin medalla. La penalización de cinco posiciones que tiene el español por cambios en el motor permitirá al campeón salir tercero, justo detrás de los Mercedes.

Y mientras Verstappen se mostró pesimista por los problemas de neumáticos que sufrió el sábado en la sprint del GP de Sao Paulo, Russell puso la pelota en el tejado de su rival. "Él va a volar mañana", declaró, antes de aferrarse a una posible estrategia doble de su equipo.

"Pero estamos en una posición de lujo en la que tal vez podamos dividir la estrategia e ir a por la victoria", añadió.

Mientras su escudería sigue buscando una primera victoria que permita no acabar la temporada de vacío (esta al sprint no se cuenta como triunfo), Russell se mostró sorprendido pero a la vez agradecido por el esfuerzo de Mercedes: "No esperaba tener tanto ritmo, pero creo que demuestra todo el trabajo duro que todos están haciendo y el progreso que hemos logrado como equipo".

"Estas últimas tres carreras desde Austin, el coche se ha sentido muy bien. Obviamente, es difícil saber cómo le habría ido a Max [Verstappen] si hubiera estado con neumáticos blandos. Sin embargo, estar aquí al frente es una gran sensación", remató.