Russell culpa a Pérez por el toque: "Fue una maniobra arriesgada"

George Russell y Sergio Pérez fueron los protagonistas de un incidente en la primera vuelta de la carrera este domingo en el Red Bull Ring, cuando el mexicano intentó adelantar al británico por fuera en la curva 4 en una batalla por la cuarta posición.

Los coches de Russell y Pérez entraron en contacto y el de Red Bull acabó en la grava, provocando daños en su coche que posteriormente le obligaron a retirarse, mientras que el de Mercedes fue penalizado con cinco segundos y debió reemplazar su alerón delantero cuando hizo su primera parada en boxes, aunque logró cruzar la línea de meta en cuarta plaza.

El mexicano dijo que le había dado "espacio suficiente" al británico y dijo estar "muy sorprendido", ya que no esperaba un toque así de un piloto de su nivel.

Sin embargo, Russell dio un punto de vista muy diferente al de Checo cuando analizó la maniobra después de la carrera del Gran Premio de Austria.

"He visto el video y creo que (la sanción) es dura. Quiero decir, estás compitiendo en la salida, hay coches están por todas partes. Checo [Pérez] hizo un movimiento arriesgado yendo por el exterior de esa manera", explicó el de Mercedes.

"Obviamente ya lo había hecho antes, lo hizo con Valtteri Bottas ayer y tuvo que subirse encima del bordillo para evitarlo, que es exactamente lo que yo intenté hacer. Pero con Carlos Sainz delante, limitaba mis movimientos y al final no tenía nada que hacer. Lo siento por él porque su carrera terminó ahí", añadió.

Cuando se le preguntó si aceptaba la responsabilidad del accidente, Russell indicó que Pérez podría haberse abierto más hacia el exterior para evitar el contacto.

"Como he dicho, no había nada más que pudiera haber hecho. Estaba frenando y girando todo lo que podía. Probablemente había más espacio en el exterior para él, y como he dicho estaba haciendo todo lo que podía".

"En cierto punto sabía que era inevitable, porque ya estaba al límite con mi coche. Por lo tanto, es el riesgo contra la recompensa y [Pérez] sufrió esto con Lando Norris el año pasado y estuvo muy cerca con Valtteri [Bottas] ayer. La jugada conmigo hoy fue exactamente igual".

Russell lamentó que lo ocurrido con Pérez, pero valoró el cuarto puesto que se llevó de Austria.

"Fue un poco frustrante tener este incidente en la curva 4 y, obviamente, perdí una gran cantidad de tiempo por vuelta por los daños, probablemente alrededor de un segundo por vuelta", dijo el británico.

"Luego me enteré de la penalización, hice el cambio del alerón delantero y la parada en boxes de 20 segundos, supongo que no estuvo mal al final terminar donde lo hicimos, remontando a través del tráfico. Pero en general, sí, un poco frustrante", concluyó.