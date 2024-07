Russell responde a las críticas por sus "errores bajo presión" en la F1

George Russell, piloto de Mercedes, tiene un brillo acerado en los ojos cuando Motorsport.com aborda el tema: ¿comete demasiados errores cuando la presión es ganar carreras de Fórmula 1?

Está lloviendo fuera, el paddock de Barcelona lleva todo el día empapado. El propio Russell es una mezcla de oscuridad y luz: un enorme abrigo negro Mercedes sobre unos pantalones blancos con el monograma de la marca.

Después de que responda, la lluvia se despejará, para no volver nunca más ese fin de semana en España. Russell desterrará los recuerdos de sus dos salidas de pista en el Gran Premio de Canadá y se enfrentará con Oscar Piastri, después de liderar los primeros compases desde la pole. Tendrá una conducción estelar en la carrera española, tomando una sorprendente ventaja, luchando duramente con los líderes Max Verstappen y Lando Norris , y luego enfrentándose a su compañero de equipo Lewis Hamilton en una apasionante lucha dentro de Mercedes.

Perderá, pero lo hará con aplomo. Y la siguiente vez, en Austria, estará en la posición perfecta para sacar provecho cuando Verstappen y Norris choquen, para su segunda victoria en un gran premio.

"No tengo necesidad de responder a esa gente que dice que me derrumbo bajo presión", empieza Russell, antes de hacer exactamente eso. "Porque estoy centrado en mi propio trabajo. Podría conducir a una décima del ritmo durante 70 vueltas seguidas y no cometería ni un solo error".

"En 2022 no cometí ni un solo error en toda la temporada, pero no me presionaba como me estoy presionando ahora. Y la forma en que me estoy esforzando ahora me ha permitido superar a mi compañero de equipo en ocho de las nueve carreras de esta temporada [van 9-2 en clasificación después de Austria] y me ha permitido estar por delante de él en la mayoría de esas carreras".

"Podría conducir una décima por debajo del ritmo, sin cometer un solo error, y aún así terminar tercero [en Canadá], y parece una carrera impecable desde fuera. Pero sabiendo que tenía una décima más, me daría una patada por no haberme esforzado al máximo".

"Así que la gente puede decir lo que quiera. Me estoy esforzando al máximo. Y tal vez un poco por encima del límite porque estoy tratando de..."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Russell se va de cola. En ese punto, vale la pena recordar cómo en lo que fue una temporada muy consistente 2022 en general, golpeó a Valtteri Bottas y Mick Schumacher en su camino a ser 14º en Singapur ese año y su parte en el dramático accidente en la salida en Silverstone. Además, en el contexto del tema del día, Singapur 2023 debe ser destacado como otra potencial oportunidad de victoria que termina en error.

Eso es así por cómo la pareja de Mercedes se estaba acercando al ganador Carlos Sainz y a Norris en esa ocasión. La incapacidad de Russell para adelantar a este último, incluso antes de que se estrellara en la última vuelta, fue clave para que muchos se preguntaran si Hamilton podría haber ganado si hubiera sido el piloto de Mercedes que iba delante.

Pero, volvamos a Russell respondiendo a sus críticos: "Siento que he tenido tres oportunidades en 115 carreras para conseguir la victoria. Y tratando de lograrlo en el momento, como cuando era niño, corriendo en F2, F3, GP3, todo lo demás, cuando gané campeonatos, simplemente tomé el resultado que estaba sobre la mesa".

"Si está la cosa como para ganar , coge la victoria, si es un tercer puesto, coge el tercer puesto. Si estaba tercero, no me esforzaba en exceso para conseguir la victoria, ya que sabía que para ganar un campeonato sólo necesitaba sumar puntos".

"Así que sí, los errores ocurren, así es la vida. Todos hemos pasado por momentos en los que esos errores suceden, pero pasan cuando me estoy esforzando al máximo, y creo que estoy en esa posición ya que estoy conduciendo mejor que nunca".

Ese se ha traducido en un récord de clasificación de 11-3 en 2024 [contando sprints] contra Hamilton en clasificación y una ventaja de 26 puntos en el mundial. Impresionante, contra un piloto con 104 poles.

Pero lo que ha destacado esta temporada es cómo Russell ha sido capaz de mejorar su nivel cuando importa en la clasificación, o al menos mantenerlo mejor contra las características de manejo del W15 con los difíciles neumáticos Pirelli.

Por lo tanto, ¿le satisface su récord contra su ilustre compañero de equipo en 2024?

"Sí, sé que si fuera otra época, probablemente tendría ocho poles en mi haber esta temporada y varias victorias", responde, y la férrea determinación se ha hecho un hueco en la voz de Russell.

"Nunca he dejado de tener fe o satisfacción en mí mismo. Y quizás mi forma de conducir en las carreras sería ligeramente diferente si estuviera luchando por un campeonato en lugar de por solo una victoria en una temporada".

"Esa carrera en Canadá fui más allá de mis límites porque sentí que era una oportunidad para ganar, mientras que si estuviera en una lucha por el campeonato contra Max probablemente habría dicho, 'segundo es un buen resultado para hoy".

"Lo acepto. Y tendría que reducir la relación riesgo/recompensa de con lo duro que estoy pilotando. Mientras que, en ese momento de la carrera, iba al máximo porque quería conseguir otra victoria".

"Esa es la mentalidad que tengo en este momento. Para ser sincero , no me gusta conducir así, prefiero ser más constante como en 2022. Pero tras seis años en la F1, no me satisface acabar entre los cinco primeros".

"En 2022, terminé entre los cinco primeros más que cualquier otro piloto de la parrilla [Russell consiguió el mismo número de carrera en los puntos que Verstappen y Sergio Pérez, con 20], pero prefiero terminar sexto cada carrera y con dos victorias que terminar quinto, cuarto, tercero cada carrera y no conseguir ganar".

"Espero que esa mentalidad pueda cambiar el año que viene, si tenemos un coche que pueda luchar por el campeonato".

George Russell, Mercedes F1 W15

Específicamente sobre esa carrera de Canadá, Russell considera: "Fui un poco duro conmigo mismo. Cuando miro la carrera en su conjunto, todo el mundo cometió errores en ciertos momentos".

"Max se salió en la curva 1 y perdió tres segundos", añade Russell. "Se salió de nuevo en la curva 3 cuando Logan [Sargeant] se estrelló, pero salió el coche de seguridad. Lando se salió en la curva 1".

"Obviamente, yo me salí cuando estaba delante de Lando, lo que fue un error de 10cm. La vuelta anterior estaba junto a la línea blanca, esa vuelta me pasé 10cm. Un pequeño error, consecuencias un poco más grandes. El mayor fue con Piastri, al no hacer el adelantamiento [en la chicane final, donde ambos tuvieron un ligero contacto]".

"Pero me quedé pensando que, por supuesto, podría haberlo hecho de otra manera , pero si hubiera ganado esa carrera y Lando no, él estaría diciendo lo mismo. O si hubiera ganado yo la carrera y Max no, Max estaría pensando en este o aquel error".

"Fue una de esas carreras en las que tienes que estar ahí al final con el neumático adecuado para conseguirlo y creo que, siendo realistas, en esa carrera sin coches de seguridad Lando habría ganado".

"Tenía la presión correcta. Probablemente cometí el error de inflar los neumáticos en la parrilla porque estaba lloviendo y pensábamos que llovería más en 20 minutos. Pero llegó en 40 minutos y por eso fuimos tan rápidos al principio, pero luego caímos como una piedra".

"Creo que a Max le pasó algo parecido, ya que ambos seguimos el ritmo del otro. También podría argumentar que fue una gran oportunidad perdida para él. Así son las cosas a veces".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posición, celebra su llegada a Parc Ferme

Ahora mismo, como Mercedes está fuera de la lucha por el título por tercer año consecutivo, Russell llega a la carrera en la que se enfrentará a la mayor presión de todas: el GP de Gran Bretaña.

Las carreras en casa aumentan las expectativas, incluso con la naturaleza de alta velocidad del circuito de Silverstone tiene menos probabilidades de impulsar el W15 en comparación con el RB20 o el MCL38, como demostró Barcelona. Pero el resultado de Austria todavía está fresco en la mente de la F1 .

Gane o pierda, llueva o haga sol, la determinación de Russell es clara. Los errores ocurren al límite, pero tiene una respuesta contundente para aquellos que dicen que se quiebra bajo presión. Y todo se remonta a una época anterior, en su única carrera como sustituto de Hamilton en 2020 cuando el heptacampeón contrajo COVID.

"Creo que en mi carrera hasta ahora en la F1 he tenido tres oportunidades de victoria", explica . "Que fue probablemente Bahrein 2020, que debería haber sido una victoria, y estaba fuera de mi control. Brasil [2022], y luego Montreal".

"Si cuento Bahrein como una victoria, creo que estoy ahí para tomar esos momentos como vengan".