Ricciardo no tiene claro si esta semana se juega un puesto en Red Bull

El pasado verano, Daniel Ricciardo disputó con el entonces equipo AlphaTauri un test que acabaría dándole el asiento de Nyck de Vries, al que bajaron del monoplaza a mitad de temporada para el regreso del australiano a la F1.

Ahora, un año después, tal vez no ha logrado alcanzar el ritmo que se esperaba de él, pero esta semana Red Bull puede decidir su alineación para la segunda mitad del curso o para 2025 y Christian Horner no ha ocultado que su candidato favorito en caso de cambio sería Ricciardo.

Estos días, antes de que la F1 afronte su pausa obligatoria de 14 días sin trabajar, Ricciardo hará un filming day con el monoplaza actual del equipo RB y luego un test más amplio con el AlphaTauri 2022. Y cuando tras el GP de Bélgica le preguntaron si sentía que esas pruebas eran como una entrevista de trabajo para conseguir el asiento de Sergio Pérez, contestó: "Con 35 años, ¿una entrevista de trabajo? Bueno, ya veremos. El filiming day ya estaba planeado desde hace tiempo, y uede que dé algunas vueltas extra. ¿Tendrá eso algún peso o no? Ya veremos. Pero supongo que mi planteamiento es que, cada vez que me abrochen el cinturón, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, así que no estaré en modo vacaciones todavía. Y luego veremos qué pasa".

Pérez, el mismo domingo, se mostró harto de los rumores y aseguró que no volvería a hablar de su futuro, y Ricciardo le apoyó: "Mira, lo entiendo. Obviamente puede ser un poco agotador. ¡Yo he pasado por eso! Y no siempre es divertido".

Ante la pregunta de si los test de esta semana pueden darle la oportunidad de subirse al Red Bull, Ricciardo mostró dudas y admitió que, al menos respecto a 2023, la situación no está tan clara.

"No lo sé, sinceramente", contestó. "El año pasado, cuando piloté el Red Bull, el coche actual después de Silverstone, fue bastante más real. Estaba pilotando el monoplaza actual y sabía que si podía hacer algo especial, tal vez entonces llegara la llamada. Así que diría que sin duda se sintió un poco más real. Sí, esa es probablemente la mejor forma en que puedo responder. No voy a decir 'No, esto no es así'. Pero en ese caso, era muy consciente de que eso podría convertirse en algo real. En este caso, tal vez no estoy tan seguro".

Ricciardo no será el único piloto presente en esas jornadas. Alli estarán también Liam Lawson, que aspira al asiento de RB o al de Red Bull si se atreven a darle la oportunidad a un joven, así como Yuki Tsunoda (que reclamó enérgicamente el puesto en el equipo principal) y Ayumu Iwasa, otro junior respaldado por Honda.

"Sé que Iwasa y Liam estarán con el coche de 2022 y creo que yo probablemente daré algunas vueltas en ese test", respondió ante la pregunta de cuánto pilotaría. "Pero luego, en el filming day con el coche actual, son 200 kilómetros, así que Yuki y yo haremos 100 kilómetros cada uno ese día".

Por su parte cuando a Yuki Tsunoda le preguntaron si el test sería una comparación entre Lawson y Ricciardo para subir a Red Bull, respondió: "No soy el director del equipo ni el manager de Red Bull, así que no lo sé. Para ser sincero, hay mucho ruido de todas formas desde hace cuatro semanas o así. Sí, ahora mismo mi cerebro está bastante ocupado, así que realmente no me importa lo que estén haciendo. Simplemente me concentro en lo que tengo que hacer y en las mejoras y en las vacaciones de verano".