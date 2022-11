Ricciardo podría regresar a Red Bull F1 y ya piensa en 2024

Cargar el reproductor de audio

Después de que McLaren anunciase que rompería el contrato de Daniel Ricciardo a finales de 2022, pese a que concluía en 2023, las opciones del piloto australiano de seguir compitiendo en la máxima categoría eran mínimas y se fueron disipando con el paso de las semanas.

No obstante, el nombre del veterano piloto empezó a sonar cada vez con más fuerza para el papel de piloto reserva en diferentes equipos, como por ejemplo Alpine y Mercedes. Sin embargo, la escudería que parece estar en la pole ahora ahora mismo es Red Bull.

Desde Austria, donde está la principal sede de la marca de bebidas energéticas, aseguran que el asesor del conjunto, Helmut Marko, y Ricciardo habrían llegado a un acuerdo para que el australiano asuma el rol de piloto reserva de Red Bull en 2023 y, aunque por el momento no hay nada confirmado, ambos reconocen las conversaciones.

"Nada está sellado. No tengo nada que ocultar, no estoy obligado por contrato y puedo hablar libremente de todo. Pero no hay nada firmado. En cuanto lo haya, lo diré. No me estoy guardando nada", afirmó Ricciardo el sábado por la noche en el GP de Sao Paulo.

Marko, por su parte, dio una opinión similar en una entrevista con Sky: "Estamos hablando". Pero cuando se le preguntó sobre si la negociación estaba muy avanzada, respondió simplemente: "Estamos hablando. Solo puedo decir eso".

Para Ricciardo, volver a Red Bull sería regresar a su antigua familia. En piloto australiano consiguió sus mayores éxitos junto al equipo de las bebidas energéticas, pero a mitad de 2018 tomó la decisión de dejar la estructura para embarcarse en una nueva aventura, la de Renault.

Si bien esa decisión no sentó muy bien entre las altas esferas del equipo que este año ha ganado el mundial de pilotos y constructores, parece que las heridas ya han cicatrizado. Por parte del piloto, Ricciardo reconoce que desde fuera, sus años lejos de Red Bull se han visto "como un fracaso", aunque reconoce que volvería a tomar esa decisión, porque era lo que sentía y necesitaba.

"No me arrepentí en ningún momento", dice ahora. "Por supuesto que se puede decir, 'Oh, lejos de Red Bull, dos años en Renault y otros dos en McLaren, es como un fracaso'. Pero en ese instante sentí la necesidad de probar algo nuevo, de dar un paso en mi carrera".

"No he ganado nada desde que dejé Red Bull. Pero he aprendido mucho desde entonces y creo que me he convertido en un mejor piloto. Necesitaba ese cambio. Aunque mis resultados podrían haber sido mejores si me hubiera quedado", reconoció.

"Hace poco me vi los resúmenes de la temporada 2018. Tuve ocho o nueve abandonos. La verdad es que fue una temporada loca, sobre todo después de ganar dos de las seis primeras carreras, al final fue un horror. Estaba con un gran equipo, pero la energía de mi interior se había apagado".

Hablando más concretamente sobre sus opciones de volver a la parrilla de la Fórmula 1 en 2024, Ricciardo se mostró sorprendentemente positivo: "No hay absolutamente ninguna garantía para 2024. Pero creo que puedo volver a conducir para un equipo puntero. Y ahora tengo la fuerte sensación de que todo tiene una explicación. Todo en la vida sucede por una razón", concluyó.