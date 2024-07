Ricciardo sigue en RB tras la revisión de Red Bull; Lawson tendrá que esperar

Daniel Ricciardo seguirá en RB después de las vacaciones de verano de la Fórmula 1, según ha podido saber Motorsport.com, ya que Red Bull ha optado por no hacer cambios de pilotos por ahora.

Como parte de su revisión de mitad de temporada de la composición de los equipos Red Bull y RB, altos cargos - entre ellos el director del equipo Christian Horner y el asesor de motorsport Helmut Marko - se reunieron en su fábrica de Milton Keynes el lunes.

Aunque el tema principal de la agenda era qué hacer con Sergio Pérez, y Red Bull ha decidido seguir con él por ahora, parte de las discusiones se centraron también en el equipo RB.

Yuki Tsunoda estaba ansioso por dar el salto a Red Bull, pero parecía claro que seguiría donde está, mientras que el futuro de Ricciardo estaba más abierto.

El australiano ha tenido un comienzo con altibajos en la temporada 2024 donde, a pesar de algunos destellos de velocidad, no ha logrado mantener un nivel consistentemente fuerte.

Había surgido como candidato a ocupar un puesto en Red Bull si Pérez era descartado, pero también existía la posibilidad de que fuera descartado él con efecto inmediato y sustituido por Liam Lawson si no había signos de progreso.

Sin embargo, dado que Ricciardo parece haber dado un giro a su 2024 y acabó puntuando en Bélgica el pasado fin de semana, Red Bull Racing está lo suficientemente satisfecho con su rendimiento como para sentir que no necesitaba de momento cambiar sus alineaciones.

RB ha insistido durante mucho tiempo en que, si bien Ricciardo tuvo algunas dificultades a principios de año, era importante que el equipo trabajara duro para que se sintiera más cómodo en el coche.

El director ejecutivo Peter Bayer dijo recientemente a Motorsport.com: "Daniel nos ha ayudado muchísimo".

"Si echamos la vista atrás al año pasado, cuando se unió al equipo, aportó una energía y un espíritu totalmente nuevos al equipo, y ha sido de gran ayuda a la hora de apoyar a Yuki. Yuki acaba de declarar hace muy poco que sigue aprendiendo de Daniel".

"Forma parte de nuestro trabajo, también como misión de los accionistas, desarrollar pilotos. Y eso es lo que hacemos actualmente".

Se espera que Ricciardo participe en un filming day con RB en Imola este miércoles, donde Lawson también tiene previsto rodar.

Antes de la reciente doble cita en Hungría y Bélgica, Ricciardo no ocultó que sabía que su futuro en la F1 dependía de dar lo mejor de sí mismo.

"No me han dicho nada, pero me he dicho a mí mismo: 'Hazlo, joder', ve rápido", reflexionó. "Tienes dos carreras para darlo todo', y eso, sinceramente, ni siquiera con la idea de ascender. Incluso en mi caso, sólo quería asegurarme algo para el año que viene".

"Así que sí, intencionadamente llegué al fin de semana diciéndome a mí mismo que estas dos carreras podrían ser dos de las más importantes no solo de mi temporada, sino potencialmente de mi carrera".

"Así que sí, no me han dicho nada específicamente. Pero yo me he dicho lo suficiente".