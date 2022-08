Ricciardo pone a Pérez como ejemplo de su situación en McLaren

Cargar el reproductor de audio

Todo parece indicar que Daniel Ricciardo dejará McLaren a finales de la temporada 2022, ya que el equipo está intentando llegar a un acuerdo para poner punto y final a su contrato antes de tiempo, después de haber fichado a Oscar Piastri y Alex Palou en las últimas semanas.

Esto acabaría de raíz con dos temporadas complicadas para Ricciardo en McLaren, donde a pesar de lograr la primera victoria del equipo en casi nueve años, ha sufrido mucho más de lo esperado para igualar o acercarse al rendimiento de Lando Norris.

El equipo de Woking ha sido claro en su plan a largo plazo para volver a la cima de la Fórmula 1, invirtiendo en nuevas instalaciones, incluyendo un túnel de viento.

En declaraciones a Motorsport.com antes de llegar al parón de verano y antes de que se conocieran los planes de McLaren, Riccardo señaló que aunque los proyectos a largo plazo llevan tiempo para construirse, las cosas también pueden cambiar muy rápidamente, poniendo a piloto de Red Bull, Sergio Pérez, como ejemplo.

"Lo decía cuando tenía 27 años, '¡ah, me estoy haciendo mayor!', en cierto modo es una realidad, me estoy haciendo mayor, pero creo que eso también me ha ayudado a conocer más la categoría, y ahora sé que conseguir los objetivos lleva su tiempo", dijo el australiano de McLaren.

"Todos creemos que podemos ganar. Así que es como, bueno, quiero ganar ya, pero eso no siempre puede ser así. Incluso ahora mismo, hablando de 2024 o 2025, en cierto modo es muy complicado pensar con la vista puesta tan lejos".

"También hay ejemplos como el de Pérez, su carrera parecía estar llegando a su fin y ahora está luchando por un campeonato del mundo. El deporte puede cambiar muy rápido", añadió.

El mexicano estuvo a punto de perder su puesto en la parrilla de la F1 a finales de la temporada 2020 después de que Racing Point activara una cláusula para romper su contrato y así poder contratar a Sebastian Vettel como su sustituto.

La decisión allanó el camino para que Pérez acabase en Red Bull, equipo con el que desde entonces ha ganado dos carreras y actualmente se encuentra tercero en el campeonato de pilotos, disfrutando de su mejor temporada hasta ahora en el Gran Circo.

Cuando su futuro estuvo en el aire, el de Guadalajara siempre tuvo muy claro que sólo continuaría si conseguía un asiento competitivo, y recientemente explicó cómo su fichaje por el equipo de las bebidas energéticas fue clave para alargar su carrera deportiva.

"Si estuviera en un proyecto que no me ilusiona nada, tal vez el precio a pagar para ser un piloto de Fórmula 1, no vale la pena", dijo Pérez, que desde entonces ha firmado una extensión de dos años que lo mantendrá en Red Bull hasta al menos el final de 2024.

"Por suerte, estoy en una situación diferente", concluyó.

Pese a que todavía no está confirmada su salida de McLaren, se presupone que Ricciardo ya está preparado para explorar otras opciones que le permitan seguir en la parrilla de la F1 en 2023.

Una opción para Ricciardo parece ser regresar a Alpine, escudería para la que corrió cuando todavía trabajaban bajo el nombre de Renault durante 2019 y 2020, antes de fichar por los de Woking.