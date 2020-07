Ricciardo explica por qué evitó la "madriguera" de los Esports

Después de que la pandemia de COVID-19 obligara a suspender las diez primeras carreras de la temporada 2020, varios pilotos de F1 se pasaron a los Esports como manera de entretenerse y mantenerse en forma. Los jóvenes Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell y Alexander Albon disputaron con frecuencia los GP virtuales de F1, mientras que Norris, Leclerc, Max Verstappen y Pierre Gasly participaron en las 24 Horas de Le Mans virtual coproducidas por Motorsport Games.

El compañero de Ricciardo en Renault, Esteban Ocon, dijo que el simracing le ayudó a "mantenerse listo y estar preparado para la competición", y añadió que: "Cuando volví a subirme al coche real, no parecía que hubiera pasado tanto tiempo sin conducirlo".

Cuando se le preguntó a Ricciardo después de los comentarios de Ocon si tenía tentaciones de seguir el ejemplo de otros pilotos y pasarse a los Esports, Ricciardo respondió "no especialmente", antes de explicar las razones de meterse mucho en ese tipo de carreras.

“Soy muy competitivo en cualquier cosa. Sé que si me pongo en un simulador, llegar al nivel al que están estos chicos llevará horas y horas y horas”, comenzó el australiano. "No voy a correr solo para estar en la parte trasera de la parrilla, no soy alguien que se conforme con correr pero sin competir".

“Gastaría días y días y meses, y tal vez años. Simplemente decidí no meterme en esa madriguera de conejos, porque una vez que estoy adentro, ya no puedo salir".

Ocon reveló que llegó a trabajar con sus ingenieros de Renault F1 para prepararse de cara a algunos de los eventos de Esports.

"Para estar preparado para los grandes premios virtuales hay que competir mucho, antes de hacerlo hay mucho compromiso", dijo. “Yo estuve entrenando unas seis horas al día durante ocho días, con mis ingenieros, con todo el mundo. Son muchas horas".

“Cuanto más pilotas, más mejoras. No hay secreto".

Tras escuchar eso, Ricciardo sonrió y respondió: "Se lo dejaré a las generaciones más jóvenes".