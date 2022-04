Ricciardo explica el accidente con Sainz y asume la culpa

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz tuvo una mala salida en la carrera del domingo en el Gran Premio de Emilia Romagna, pero parecía mantener la quinta posición en la frenada de la chicane de Tamburello. Justo en ese momento, Daniel Ricciardo entró algo pasado por el interior y se llevó por delante al piloto español, que se vio obligado a abandonar después de quedarse atrapado en la grava.

El australiano, después del toque con el Ferrari, pudo regresar a la pista, pero no pudo ir más allá de las 18ª plaza, el último de los clasificados en Imola, y en declaraciones posteriores explicó cómo fue este incidente.

"En un principio pensé que me había chocado con Carlos [Sainz], pero creo que después tuve otro contacto", indicó. "De antemano, sabes que va a haber un tapón en la primera curva, y creo que me subí al bordillo, traté de dejarme un poco más de espacio".

"Recuerdo que tan pronto como me subí a él [al piano], empecé a saltar, y en algún momento Carlos tiene que girar hacia la izquierda para hacer la curva de derechas, así que acabamos entrando y, obviamente, le di en la parte trasera", continuó.

"Tan pronto como lo golpeé, lo vi haciendo un trompo, y yo estaba como, 'ah, sí, esto no es divertido'. Así que arruiné mi carrera, pero también la suya", dijo Ricciardo.

"Tengo que ser responsable, no creo que haya sido algo en donde me haya quedado bloqueado y me haya estrellado contra él, pero las condiciones eran complicadas, afirmó.

Explicando desde el otro punto de vista el accidente, Carlos Sainz dijo a Sky: "Por alguna razón, Daniel [Ricciardo] se fue contra el piano, le dejé mucho espacio, pero creo que debe haber perdido la parte delantera del coche y chocó conmigo con la mala suerte de que me quedé atascado de nuevo en la grava".

"Es un momento difícil, y quería hacer una buena carrera aquí delante de nuestros aficionados. Todavía quedan 63 vueltas por delante, así que quedarse fuera en la segunda curva es malo", comentó el español.

"Siempre hay estos momentos difíciles en la vida de un deportista, y me toca pasar por ellos, mientras siga trabajando duro, estoy seguro de que los buenos llegarán", aseguró el de Ferrari.

Daniel Ricciardo, después de asumir la culpa, dijo que vería la repetición para comprobar si podía haber evitado el incidente: "Veré la onboard y veré si hay algo que podría haber hecho, o si estaba tan resbaladizo, quizá no había mucho más".

"En tu cabeza dices algo así a 'cómo podría haber sido más cuidadoso', pero tan pronto como eres esa persona, alguien más te va a hacer eso por el interior", explicó el piloto de McLaren.

"Siendo demasiado conservador, a veces puedes ponerte en más peligro, metiéndote en un atasco, así que es difícil. Revisaré la onboard e iré a ver a Carlos para pedirle disculpas", continuó. "Eso no cambia nada, pero es lo único que puedo hacer".

