Ricciardo: "Los egos de los pilotos se notarán en Austria"

El piloto australiano, que tiene la ventaja de haber realizado un test en el Red Bull Ring con un coche de hace dos años esta semana, asegura que los pilotos tratarán de demostrar quién ha vuelto en mejor forma.

Aunque la prueba fue útil, Ricciardo espera que los rivales que no han tenido la oportunidad de pilotar durante el parón se pondrán al día para el domingo del GP de Austria.

"Vamos a tener muchísimo entrenamiento, por lo que el fin de semana irá normal. Vamos a estar mucho tiempo en el asiento antes de la carrera", dijo en un podcast de F1.

"Pero las luces se apagarán y, seguro, vamos a demostrar lo mejor de cada uno. 'He entrenado más duro en mi cuarentena' o 'Estoy menos oxidado que tú'. Estoy seguro de que los egos de los pilotos se harán notar".

"O todo el mundo será muy cuidadoso: 'Esto es algo raro'. Creo que va a ser muy emocionante. No sabemos realmente cuántas carreras vamos a tener este año, así que probablemente tengamos la mentalidad de hacer que cada una sea única".

Ricciardo asegura que el test con el RS18 fue útil, sobre todo en cuanto a acostumbrar a su cuerpo a pilotar después de tres meses fuera de un monoplaza.

"Fue positivo volver. Las primeras vueltas fueron un poco extrañas. Es como todo, cuando has estado haciendo algo a menudo durante toda tu via, no te cuesta mucho volver a recordar sensaciones, y todo va de manera normal muy rápido", reconoce.

"Pero la primera vez, subirse y salir de boxes, las primeras vueltas... fue un poco extraño. Pero estoy orgulloso de que lo hiciéramos, nos sacudiéramos las telarañas, a pesar de la especie de dolor general que tienes después del primer día, siento que ya he pasado por eso".

"Fue positivo volver al modo trabajo, así como la cuarentena fue bonita en la granja [en Australia], pero hecho de menos la competición y el trabajo en serio. Llegamos a pilotar el RS20 en los test antes de la pandemia. Ha pasado mucho tiempo en dos años y es curioso pilotar un coche de esa época, porque te das cuenta de lo que ha evolucionado la categoría".

Ricciardo espera que Renault esté en una posición para liderar la zona media, por detrás del top 3.

"Todo lo que tenemos son los test de febrero. Hicimos los análisis entonces, y tratamos de averiguar dónde estaba cada uno. Todo lo que puedo decir es que fue complicado averiguar si éramos los mejores del resto o no. Parecía que, al menos, tres equipos de mitad de tabla estaban en una décima", asegura.

"El año pasado en Austria tuvimos el peor fin de semana de la temporada. Creo que si pudiéramos salir de allí y estar al frente de la mitad de tabla, el resto de la temporada tendría buena pinta".

El Red Bull Ring también fue una oportunidad para Renault de probar los nuevos protocolos de boxes y pitlane que la FIA ha introducido.

"Fue realmente diferente, todas nuestras reuniones, todos los briefings, fueron por por videollamada. La mayoría de nosotros estábamos sentados en la misma zona, pero a distancia, por lo que lo hicimos por videollamada, ya que todo el mundo tenía puesta la mascarilla", cuenta.

"Y el mecánico que te abrocha los cinturones... le dije que no se acercase demasiado. Es bastante íntimo cuando empiezan a atártelos. Todo el mundo se está acostumbrado y creo que simplemente hay más cuidado del espacio personal. Como con todo, cuando hay un camino, cuesta un poco adaptarse, pero lo haremos".

La pretemporada de la F1 rara vez muestra una imagen completa de lo que sucederá durante el año. Sirva de ejemplo, y muy reciente, los estelares test de Ferrari en 2019 y el sufrimiento que padecieron hasta después de las vacaciones de verano.

Sin embargo, una mirada a los números refrenda la sensación de que Mercedes llega mejor preparado que nadie a la primera cita de la temporada, el GP de Australia en Melbourne (13-15 de marzo).

No solo lograron el tiempo más rápido de la pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya con Valtteri Bottas, sino que también fueron quienes más vueltas dieron (con Hamilton liderando el kilometraje) entre equipos y motoristas.

Vueltas y kilómetros por piloto en la pretemporada de la F1 2020

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)