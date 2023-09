Ricciardo, en duda para el GP de Qatar, y Lawson listo para "más"

El piloto australiano se ha perdido los últimos tres fines de semana tras su accidente en la FP2 del Gran Premio de Países Bajos, y tampoco estará sobre el asfalto en el circuito de Suzuka, puesto que no se ha recuperado y Liam Lawson seguirá siendo su sustituto. Al parecer, Daniel Ricciardo podría estar de vuelta en la siguiente carrera, ya en el mes de octubre, pero lo más probable es que su lesión le haga estar más tiempo de baja, aunque AlphaTauri le ha preparado un programa en el simulador para evaluar su movilidad y si persisten los dolores en su mano.

¿Qué pasará con Daniel Ricciardo?: AlphaTauri F1 renueva a Tsunoda y Ricciardo para la temporada 2024

El director de ingeniería de pista de la escudería de Faenza, Jonathan Eddolls, dijo que no forzarán para una vuelta antes de tiempo, y puede que pasen algunas semanas más hasta que el ganador de ocho pruebas en el Gran Circo se siente en un monoplaza real: "Todavía está pasando por esa fase de recuperación, estamos hablando de una fecha lejana, así que no querríamos ponerle un objetivo. Tenemos planeado algo de trabajo en el simulador antes de su regreso", explicó. "Creo que, tanto por nuestra parte como por la suya, no hay prisa por recuperarse pronto. Lo peor sería que volviera antes de estar bien curado y que causara algún problema, así que estaremos atentos".

"El simulador representa muy bien el coche, todas las cargas, etc., creo que lo más probable es que la decisión la tome él, y no nosotros", continuó el miembro del equipo. "Él sabrá mejor que nadie cómo es el dolor y cómo es la recuperación. No le estamos presionando para que vuelva, tenemos tres buenos pilotos en la reserva, así que no tenemos prisa, la atención se centra en que se recupere por completo para que, cuando vuelva, no sea algo de lo que se hable siquiera".

Jonathan Eddolls añadió que Liam Lawson puede estar listo para "más carreras" en el equipo, y que habría impresionado con su "sólido" comienzo después de que lo llamaran de urgencia en Zandvoort. El neozelandés consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el circuito de Marina Bay, y todo son elogios para el novato.

"Se ha puesto al día muy, muy rápido. Yuki [Tsunoda] todavía tiene ventaja sobre él, lo que es de esperar dada su experiencia, pero creo que el hecho de que se metiera en la Q3 le ha hecho sumar puntos muy pronto en un coche que no es el más competitivo, y a veces es difícil de pilotar", dijo.

"Creo que, por lo que vemos, comparado con algunos de nuestros pilotos anteriores, está ahí arriba y tiene potencial", comentó el ingeniero de AlphaTauri. "Pienso que todos estamos entusiasmados por disputar más carreras trabajando con él mientras que esperamos que Daniel [Ricciardo] se recupere".

