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Ricciardo responde a si se arrepiente de haber dejado Red Bull F1 para irse a Renault

Daniel Ricciardo habla abiertamente sobre la decisión que marcó un antes y un después en su carrera en la F1 y que tomó en 2018, al dejar Red Bull por Renault.

Benjamin Vinel

Editado: 29 oct 2026, 15:27

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Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Allá por julio de 2018, Daniel Ricciardo era uno de los pilotos mejor valorados del paddock de la Fórmula 1. Llevaba una década formando parte de la familia Red Bull, desde sus inicios en las categorías inferiores de monoplazas, y ahora encabezaba el proyecto de la marca en el Mundial.

Pero cuando Cyril Abiteboul llamó a su puerta con una oferta para Renault, el australiano decidió dar un audaz paso, a pesar de que había ganado dos grandes premios en la primera mitad de la temporada 2018, mientras que los coches amarillos no habían conseguido terminar mejor que quintos.

La apuesta no salió bien. Ricciardo no logró ni un solo podio en 2019, Renault fue superada por McLaren en el cuarto puesto del Mundial de Constructores, y acabó firmando con la escudería con sede en Woking para 2021 incluso antes de que diera comienzo la campaña de 2020 —que se había retrasado por la pandemia de COVID-19—.

El oceánico pasó enormes apuros en McLaren, salvo por una sorprendente victoria en el Gran Premio de Italia de 2021, hasta tal punto que no cumplió su contrato y fue sustituido por su compatriota Oscar Piastri para 2023. Su suerte tampoco mejoró en su última etapa en su antigua escudería, AlphaTauri/RB, que también se vio truncada por su bajo rendimiento.

Mientras tanto, su antiguo compañero de equipo, Max Verstappen, siguió ascendiendo y acabó conquistando cuatro títulos mundiales consecutivos con la escuadra de Milton Keynes, que Ricciardo había abandonado por voluntad propia.

Ocho años después, cuando se le preguntó en el podcast 'Beyond The Grid' si se arrepentía de haber dejado Red Bull, Ricciardo reflexionó: "Sigo sin saber muy bien cómo responder a eso, porque desde luego no quiero decir: 'Oh, sí, habría sido campeón del mundo si me hubiera quedado', porque no es una realidad que se haya vivido".

"Max ha demostrado que es uno de los mejores de la historia, así que tampoco quiero restarle mérito y decir: 'Sí, habría vencido a Max y me habría proclamado campeón del mundo'. No habría sido una tarea fácil, y creo que quizá también sea un poco injusto hacia él decir eso. Obviamente, le respeto mucho. Reconozco sin duda que fue una decisión que fue… Si te contara todo lo que pasó, te parecería una locura".

Daniel Ricciardo

Foto de: Netflix

Lo que motivó la decisión de Ricciardo fue, en parte, la necesidad de un cambio, tras esa década en las filas de Red Bull: "Si tengo que responder brevemente, sí, ojalá me hubiera quedado, pero… No sé, en aquel momento me fui porque sentía que me estaba acomodando un poco, que me estaba volviendo un poco complaciente", continuó.

"Creo que había un deseo de probar algo diferente. No es algo tan de blanco o negro. Si hubiera podido ser campeón del mundo, ¿era esa mi mejor oportunidad? Sí, sin duda. Me hubiera encantado conocer otra realidad si me hubiera quedado. No quiero decir que me persiga, pero esa incógnita me hace pensar: 'Mmm, me interesa mucho saber cómo habría salido todo eso'".

Pero Ricciardo era muy consciente de que Verstappen era extremadamente rápido y cometía cada vez menos errores. "También está la realidad de que Max no dejaba de mejorar, no dejaba de coger impulso, y no sé… ¿habría seguido cediendo terreno? Es difícil de decir", admitió.

"Gané algunas carreras en 2018, conseguí una pole. Seguía estando en plena forma, así que no dudo de mi capacidad para haber seguido compitiendo con Max, pero… es una pregunta difícil".

"Está claro que, a partir de ese momento, sí, el camino se volvió un poco sinuoso y accidentado. Ese fue un momento decisivo, sin duda. Así que, si pudiera revivirlo, ¿me quedaría? ¿Y tengo muchísima curiosidad por saber qué habría pasado? Sí, la respuesta es sí. Si quieres llamarlo arrepentimiento, curiosidad o lo que sea, entonces diré que sí", cerró.

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