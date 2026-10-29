Fórmula 1

Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quería, pero Red Bull sí

BMW le prometió a Sebastian Vettel un puesto en la F1, pero eso nunca llegó a concretarse. Ahora, el cuatro veces campeón del mundo explica lo que ocurrió.

Stefan Ehlen

Publicado: 29 oct 2026, 12:41

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Sebastian Vettel ha hablado abiertamente sobre sus primeros años en la Fórmula 1 en el nuevo documental de la televisión alemana ARD 'Being Sebastian Vettel', y sobre cómo BMW le apoyó inicialmente antes de acabar prescindiendo de él.

El cuatro veces campeón del mundo afirmó: "Al final, toda la historia con BMW no salió realmente como se había planeado en un principio. De hecho, ya tenía un pie dentro, porque mi contrato con BMW estipulaba que obtendría un asiento en la Fórmula 1. Pero eso nunca llegó a materializarse".

Al menos, no más allá de sus primeras apariciones: Vettel debutó en el Mundial en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Turquía de 2006, en Estambul, donde marcó inmediatamente el mejor tiempo.

En 2007, también debutó en carrera con el BMW Sauber. Con el piloto titular Robert Kubica fuera de combate por una lesión, el teutón como piloto de reserva le sustituyó en el Gran Premio de Estados Unidos, en Indianápolis, y consiguió su primer punto en la F1 nada más debutar.

Por qué BMW dudó de las capacidades de Vettel

Pero ahí se quedó todo: BMW dejó marchar a Vettel. Al explicar los motivos en el nuevo documental televisivo, explicó: "Durante mi etapa en Sauber, corría ese 'rumor' de que no era tan rápido ni tan bueno. Y sí, puedo entender cómo la gente pudo haberse llevado esa impresión. Quizá incluso hubiera algo de verdad en ello, en cierto modo, porque necesité un poco de tiempo antes de que todo encajara".

"Entonces, toda la situación dio un giro de 180 grados porque, por parte de BMW, no diría que hubiera menos interés, pero simplemente no había el mismo empuje detrás. Lo que faltaba era un camino claro a seguir: 'Aquí tienes tu asiento. El año que viene haremos esto, y al año siguiente haremos aquello'".

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Foto: Sutton Images

Cómo consiguió Vettel su oportunidad en la F1 con Toro Rosso

Vettel encontró precisamente esa oportunidad dentro de Red Bull: apenas unas semanas después de debutar en la Fórmula 1 con BMW Sauber, se convirtió en piloto titular de Toro Rosso.

El exasesor Helmut Marko afirmó en el documental: "Gracias a Dios, la gente de Sauber no estaba convencida de las habilidades de Vettel, lo que significó que pudiéramos ficharlo. Y entonces quedó claro que se trataba de alguien que no solo tenía velocidad, sino que también era técnicamente competente y estaba dispuesto a trabajar duro".

Según Vettel, su paso de BMW Sauber a Toro Rosso se decidió en última instancia en las altas esferas de Red Bull: "Al final, Dietrich Mateschitz se plantó y dijo: 'No perdamos demasiado tiempo discutiendo esto. Démosle una oportunidad al chico. Si sale bien, genial. Si no, pues no'".

La victoria de Vettel en Monza 2008 como punto de inflexión

El éxito de la apuesta quedó patente poco más de un año después de que Vettel se incorporara a Toro Rosso: logró una sensacional victoria en el Gran Premio de Italia de 2008 en Monza, la primera victoria para un equipo propiedad del grupo Red Bull.

En el documental, Lewis Hamilton recordó: "Creo que ese fue un momento realmente decisivo, que demostró que este chico tenía lo que hacía falta para convertirse en campeón del mundo". Marko añadió que "fue gracias a ese éxito que lo fichamos para Red Bull al año siguiente".

Franz Tost, director del equipo Scuderia Toro Rosso, Dietrich Mateschitz y Sebastian Vettel, con el Toro Rosso STR03 Ferrari, en primera posición, celebran la victoria

Allí, Vettel también consiguió la primera victoria del equipo en su historia en la Fórmula 1, antes de proclamarse campeón del mundo por primera vez en 2010. Para entonces, BMW ya se había retirado de la Fórmula 1.

Vettel reconoció que "una cierta dosis de suerte" también había influido en el desarrollo de su carrera. "Tener a las personas adecuadas a tu alrededor en el momento adecuado, que sucedan las cosas adecuadas, y así sucesivamente. Pero aún así tienes que rendir al máximo. Y creo que gran parte de lo que llamamos suerte está, en realidad, en tus propias manos".

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