La reunión que transformó la temporada de Antonelli como rookie en F1

El debutante del año en la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli ha revelado que una dura reunión posterior a un mal Gran Premio de Italia, su cita de casa en Monza, le llevó a un reajuste mental para el resto de la temporada 2025.

Tras un comienzo de curso brillante, que incluyó una pole al sprint en Miami, la campaña inaugural del italiano descarriló debido a una desafortunada actualización de la suspensión de Mercedes, que le restó confianza, mientras que el creciente interés y la presión durante el tramo europeo de la temporada drenó aún más su energía mental.

El año de Antonelli tocó fondo en Monza, en septiembre, cuando una salida de pista en la FP2 le dejó en la estacada. El adolescente perdió posiciones en la salida de la carrera y quedó fuera de ritmo, terminando noveno por detrás del debutante de Sauber Gabriel Bortoleto.

"Decepcionante", resumió Toto Wolff, jefe de la escudería de Brackley, el fin de semana de Antonelli en Monza. "No puedes poner el coche en la grava [perder tiempo] y esperar estar ahí [en carrera]. Toda la carrera fue decepcionante. No cambia nada en mi apoyo y confianza en su futuro, porque creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Pero hoy ha sido decepcionante".

En una amplia entrevista en exclusiva con Motorsport.com, que ya puede leerse íntegramente, Antonelli reveló que mantuvo una reunión después de Monza con su jefe e ingeniero de carrera, Peter Bonnington, que transformó el resto de su temporada.

"Durante ese difícil periodo perdí un poco el rumbo, había mucha frustración y empecé a pensar demasiado en el resultado final", explicó Antonelli. "Cada vez que me subía al coche, me presionaba mucho y no me centraba en conducir bien".

Toto Wolff, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

"Después de Monza, hubo una reunión entre Toto, Bono y yo, y tras esa reunión, me dije a mí mismo que tenía que resetear y empezar de cero. Me dijeron directamente a la cara lo que pensaban de mi rendimiento, especialmente en Monza. Pero fue una crítica constructiva que asumí de forma positiva, y eso me ayudó a resetear y me decidió a decir: 'Vale, ahora las cosas van a cambiar'. Y cambiaron".

El cambio de Antonelli coincidió con la vuelta de Mercedes a su anterior suspensión en Zandvoort, y una mejor segunda mitad de temporada, que incluyó podios en Sao Paulo y Las Vegas. El corredor de 19 años, que terminó séptimo en la clasificación general de 2025, cree que su debut le ha proporcionado una sólida base de experiencia sobre la que construir su segundo año en 2026.

"La vuelta a la antigua suspensión trasera, que se produjo en Zandvoort, me ayudó mucho, pero el punto de inflexión fue sobre todo un restablecimiento mental", comentó. "Volví a lo básico: conducir bien, hacer las cosas bien cada vez que me subía al coche, como antes. Ahora puedo decir que superar un periodo difícil me dio un impulso mental extra. Dejar atrás esos meses tan duros no fue un hecho; fue una prueba dura, pero útil".

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a su yo más joven antes del comienzo de la campaña 2025 en Melbourne, respondió: "Confía más en tus instintos, en tus habilidades, en las cualidades que te han permitido tener esta oportunidad. Cada vez que te subas al coche, asegúrate de tener una mentalidad 'asesina'. Cuando estés en la pista, enfréntate a todo de frente".