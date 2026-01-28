Test F1 2026 en Barcelona: Russell lidera la tercera mañana con debut de McLaren
Seis equipos se dan cita este miércoles en el test de F1 2026 en Barcelona, donde se ha estrenado McLaren y continúa la mala fiabilidad de Audi. Russell lideró en tiempos y vueltas.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto de: Mercedes AMG
El Circuit de Barcelona-Catalunya, de nuevo con mucha seguridad alrededor para dificultar la visión de la pista, acoge la tercera de las cinco jornadas de este llamado Shakedown que da el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de F1.
Seis equipos salieron a la pista y otros cinco no están hoy en el trazado catalán. McLaren estrenó su MCL40 camuflado con una primera vuelta de instalación poco antes de cumplirse las dos primeras horas, antes de volver al box para, más tarde, continuar con su primera jornada. Lando Norris está al volante de un monoplaza que oculta el Papaya bajo una decoración provisonal en negro, pero que luce el #1 de campeón. En su primera mañana, el británico ha podido superar las 30 vueltas.
Aunque no son datos oficiales, el mejor tiempo habría sido para George Russell con Mercedes gracias a un tiempo de 1:17.5, por delante del Alpine de Franco Colapinto, que lideró durante casi toda la mañana con un crono de 1:19.1.
En el apartado fiabilidad, Mercedes también lideró y exprimió su motor con las más de 90 vueltas que dio George Russell. Arvid Lindbland y Franco Colapinto también rodaron bastante y superaron los 55 giros.
Para Russell y Colapinto fueron las únicas cuatro horas de la jornada al volante de sus coches, ya que se espera que den el relevo para la tarde a sus respectivos compañeros: Andrea Kimi Antonelli y Pierre Gasly, dividiendo así el trabajo.
La mala noticia del día fue para Audi, que antes de cumplirse la primera hora vio cómo Nico Hulkenberg tenía que detener el RS26, en lo que era el tercer problema del nuevo fabricante de motores (y de Audi como equipo) en tres días de pruebas, dos esta semana y uno en aquel Shakedown del 9 de enero.
Después de una interrupción de más de 20 minutos para retirar su coche, hubo otra bandera roja, provocada por el Haas F1 de Oliver Bearman, por lo que ya se cuentan siete banderas rojas: Colapinto (Alpine), Lawson (Racing Bull) y Bortoleto (Audi) el primer día, Verstappen y Hadjar (accidentado) con Red Bull el segundo día, y Hulkenberg (Audi) y Bearman (Haas) el tercero.
Racing Bulls también está disputando esta jornada con Lindblad como ya hemos comentado, por lo que le quedará solo una más como a Haas, Mercedes, Alpine... y Red Bull, que tras el accidente de Hadjar se ausentó hoy y que tiene aún que decidir si vuelven el jueves o ya el viernes.
Ferrari, después de probar el martes en lluvia, esperan dos jornadas sobre seco el jueves y viernes, cuando también veremos por fin a Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll. Recordemos que Williams no disputa esta semana de test. Y por parte de Cadillac, que se estrenó también con ciertos contratiempos el lunes, no están hoy sobre el circuito y completarán su preparación el jueves y el viernes.
Ningún equipo ha gastado aún sus tres opciones, por lo que todos, menos obviamente Williams, saldrán a pista en uno (o los dos) días que quedan.
