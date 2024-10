McLaren F1 responde en la FP3 de México, con Sainz tercero

Los equipos y pilotos se enfrentaron a la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1, que servirían como preparación de la decisiva clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante la hora de práctica se pudo ver una imagen bastante fiel de lo que ocurriría horas después, y Oscar Piastri pudo llevarse el honor de acabar en lo más alto de la tabla con un crono de 1:16.492, seguido a escasas milésimas por su compañero, Lando Norris.

Justo detrás de los monoplazas de Woking terminó Carlos Sainz, aunque la diferencia entre ellos era de unas tres décimas, bastante teniendo en cuenta lo corta que es la vuelta en territorio mexicano, con Max Verstappen en el cuarto lugar, pero a más de medio segundo de su rival por el título de la actual temporada en el Gran Circo.

Lewis Hamilton pudo ascender hasta la quinta posición después de todos los problemas de su equipo a lo largo de los pasados dos fines de semana, por delante de un Charles Leclerc que estuvo coqueteando con el liderato en el inicio de la práctica, aunque se tuvo que conformar con ser sexto, a siete décimas de la cabeza. La sorpresa llegó por parte de Yuki Tsunoda, que fue muy veloz con el medio y finalizó séptimo tras su simulación con la goma blanda, mientras que su compañero, Liam Lawson, cerró los diez más veloces.

Entre ellos se quedaron George Russell y Kevin Magnussen, octavo y noveno respectivamente, mientras que Franco Colapinto, Sergio Pérez y Fernando Alonso estuvieron muy cerca en la clasificación, juntos desde la 13ª a la 15ª plaza.

Resultados de los Libres 3 (FP3) del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1

La jornada del sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó con la tercera y última sesión de entrenamientos libres, con una hora disponible para todos los pilotos y equipos sin ninguna restricción, como sucedió en las pruebas de neumáticos Pirelli del viernes. Los ingenieros dieron las órdenes para que pudieran recolectar datos de cara a la clasificación que comenzaría en apenas unas horas y la carrera con algunas tandas largas, lo que sería decisivo para el Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1.

Algunos, como Fernando Alonso, dieron una primera vuelta de instalación y pasar por boxes, mientras que otros, como Max Verstappen, optaron por rodar directamente con la goma blanda en un intento lanzado. No eran demasiados los coches que estaban sobre el asfalto en esos primeros minutos, a pesar de que las banderas rojas privaron de mucho rodaje en la jornada anterior, pero poco a poco fueron saliendo, con el neerlandés en lo más alto con un 1:18.397.

No parecía haber demasiada prisa por saltar a la pista, y la mayoría esperaba en el garaje para que el resto limpiara los restos que otras categorías dejaron por la mañana, aunque Lewis Hamilton y George Russell querían trabajar con un compuesto blando, lo que permitió al más joven de la dupla colocarse al frente por apenas unas milésimas, con un registro de 1:18.284, aunque siete décimas más rápido que su compañero.

Tras casi un cuarto de hora se comenzó a ver más movimiento, con fallos como el de Charles Leclerc, que en su primer intento se pasó de frenada, por lo que abortó, aunque Fernando Alonso pudo hacer un giro para colocarse cuarto. No obstante, el español se quedó por detrás de Lance Stroll, pero tan solo superaron al heptacampeón en la lista de los que estaban con el neumático más blando.

Lewis Hamilton los envió al fondo de esa particular tabla, porque se colocó al frente por una décima con respecto a George Russell, aunque Carlos Sainz marcó un 1:17.825 para demostrar lo rápido que era su monoplaza, con el monegasco en la misma décima, pero ligeramente por detrás. Todavía faltaban más favoritos para hacer su primer intento con el blando, y eso dejó a Lando Norris sin un tiempo porque abortó tras un error, mientras que Oscar Piastri se hizo con la quinta plaza, a casi medio segundo del líder.

El británico, que sigue con opciones de pelear por el título y con mucha parafina en el suelo para estudiar el comportamiento del nuevo paquete aerodinámico, fue a por otra vuelta, con la que se puso tercero, a menos de una décima del español, quien iba camino de rebajar su propio crono, aunque un trompo de Liam Lawson provocó una bandera amarilla que echó por tierra todas sus opciones.

De los que faltaban por hacer su simulación con el blando era Sergio Pérez, que no pudo ir más allá del séptimo lugar, por detrás incluso de Nico Hulkenberg, que estaba con el medio, aunque por delante de Max Verstappen, que parecía no ir demasiado rápido. Sin embargo, esos no serían los tiempos definitivos, incluso Charles Leclerc se colocó primero con un 1:17.616, dejando a dos décimas a Carlos Sainz, en un instante en el que Lando Norris tuvo un susto en las enlazadas, pero el madrileño respondió inmediatamente con un 1:7.447.

Al borde del ecuador de la sesión, algunos se encontraron con mucho tráfico, como fue el caso de Oscar Piastri, que se topó con el madrileño en la zona de las enlazadas, aunque sin mayores consecuencias, mientras que Sergio Pérez escaló hasta el cuarto lugar, a medio segundo de la cabeza. Hubo unos minutos con relativa calma, en donde muchos quisieron realizar los últimos ajustes, aunque se pudo ver a un Yuki Tsunoda escalando hasta el tercer lugar con el compuesto medio, a cinco décimas de Carlos Sainz, que rebajó su crono al 1:17.334.

A menos de veinte minutos para la bandera a cuadros, algunos decidieron poner un juego de blandos nuevo, como Franco Colapinto, que se pudo quinto, muy a la par con Lando Norris, pero su compañero, Alex Albon, pudo superarlo y ponerse tercero. Sin embargo, el que más mejoró fue Max Verstappen, que asaltó la cabeza con un gran ataque de los pianos en su intento, e hizo un 1:17.003.

Muchos estaban marcando sectores en verde y morado, lo que daría una imagen más real de lo que ocurriría en la clasificación, aunque nadie se esperaba que el rival del neerlandés en la lucha por el campeonato se metiera cuatro décimas con su 1:16.551, e incluso Oscar Piastri paró el cronómetro unas milésimas mejor que su compañero, con un 1:16.492 con el compuesto blando totalmente nuevo.

En la segunda simulación de clasificación, Carlos Sainz no pudo con los McLaren, puesto que se quedó tercero, a tres décimas, pero aún debía ver cómo el resto terminaba sus intentos, como en el caso de George Russell, que aunque iba mejorando en el inicio de su vuelta, perdió fuelle y se quedó octavo, justo por detrás de un sorprendente Yuki Tsunoda. En el caso de Sergio Pérez, cometió un error en la zona del Foro Sol, al igual que Kevin Magnussen, quien estaba en buenos tiempos, lo mismo que Nico Hulkenberg.

Los últimos minutos sirvieron para ultimar los detalles, aunque muy pocos pudieron mejorar, y se siguieron viendo bastantes errores, pero lo importante llegaría en la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

