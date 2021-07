La FIA no ve necesario cambiar la sanciones en la Superlicencia de F1

Acumular 12 puntos de penalización en un periodo de 12 meses obliga al piloto en cuestión a quedarse una carrera sin competir en la Fórmula 1.

Los puntos son concedidos automáticamente por los comisarios de la FIA a través de una "lista de la compra" de infracciones, además de las sanciones que recibe el piloto, como la pérdida de puestos en la parrilla de salida o el aumento del tiempo de carrera.

Algunos han sugerido que la acumulación de puntos por una serie de infracciones relativamente menores podría penalizar injustamente a un piloto que tiene un buen historial en general.

El caso de Lando Norris puso el foco en el tema en Austria el pasado fin de semana, después de que el piloto de McLaren sumara dos puntos por su incidente con Sergio Pérez, además de recibir otra sanción de cinco segundos a cumplir durante la carrera.

Eso le puso con 10 puntos y cerca de un gran premio sin correr, aunque dos de ellos expiran antes de la próxima cita de Silverstone, por lo que volverá a tener ocho puntos en un período de 12 meses.

El jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, señaló: "Desde mi punto de vista, se necesita una revisión. Creo que todos estamos de acuerdo en que por un incidente como ese, quedarse una carrera sin competir como consecuencia no puede ser lo correcto".

Sin embargo, Masi dice que el sistema se ha discutido en reuniones con los directores de equipo, y el consenso fue mantenerlo sin cambios.

"Para ser justos, es un sistema de puntos de penalización que existe", dijo. "Así que ha estado ahí todo el tiempo, no es diferente a los que se usan en las carreteras de muchos países del mundo".

"Esos conductores tienen que ajustar el estilo de conducción y demás en consecuencia para no quedarse sin puntos".

"Así que no, no creo que sean duras. Se discutió a finales del año pasado. Y es curioso porque afecta a diferentes pilotos en diferentes equipos de diferentes maneras. Y el consenso fue, con la participación de todos, los equipos, la FIA y la F1, que no debería haber un cambio para este año. Y no es algo que vayamos a cambiar a mitad de curso", subrayó.

"La escala de penalizaciones es algo que todos los equipos acuerdan, y en realidad tienen voz y voto, al comienzo del año. Eso es lo que utilizan los comisarios".