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¿Se repite la historia? Lo que las palabras de Horner sobre Newey revelan de Aston Martin y Red Bull

Con la perspectiva del tiempo, Christian Horner considera que Red Bull no estaba preparado para algunas de las ideas más revolucionarias de Adrian Newey en sus primeros años. ¿Está ocurriendo realmente lo mismo ahora en Aston Martin o la situación en Silverstone es diferente?

Ronald Vording

Editado: 4 nov 2026, 19:02

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Cuando Christian Horner se sentó con Motorsport.com en el sofá de su finca rural y surgió el nombre de Adrian Newey, el mensaje de fondo quedó claro, al igual que sucede en su libro. Sí, como deja patente Drive, Horner está evidentemente decepcionado por la forma en que Newey abandonó Red Bull y por cómo comunicó su marcha, pero sigue teniendo en la más alta consideración los conocimientos y las capacidades del legendario diseñador.

Y ahora que el antiguo jefe de equipo puede analizar la Fórmula 1 desde fuera por primera vez en 20 años, compartió otra reflexión durante su conversación con este medio: Horner ve muchos paralelismos entre los primeros años de Newey en Red Bull y su complicado comienzo en Aston Martin.

"Visto desde fuera, es simplemente la historia repitiéndose", afirmó Horner. "Evidentemente, se ha marchado a Aston Martin y necesita trabajar de la manera a la que está acostumbrado. Y está claro que allí no estaban preparados ni equipados para ello, así que seguramente está intentando estructurar todo eso".

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Según Horner, Red Bull no estaba preparado para recibir a Newey cuando llegó procedente de McLaren en 2006. Y eso empezó en el plano personal, con el equipo técnico que ya estaba establecido.

"Hubo resistencia cuando fiché a Adrian y le convencí para que viniera", recordó Horner. "Existía la sensación, especialmente entre la vieja guardia procedente de Jaguar, de que 'bueno, Adrian tendrá que adaptarse a nuestra forma de trabajar'. Y yo pensé: 'No, sois vosotros quienes tendréis que adaptaros a su forma de trabajar'".

Más allá de esos factores humanos —porque construir una nueva cultura de equipo siempre es una tarea complicada—, Red Bull tampoco estaba preparado desde el punto de vista técnico, lo que llevó a Horner a bromear con que era como si Newey hubiera aterrizado en Milton Keynes directamente desde la Luna.

"Como organización, simplemente no estábamos suficientemente equipados y éramos demasiado inmaduros para poder cumplir con sus exigencias. Nuestras herramientas no eran lo bastante sofisticadas y nuestros procesos de fabricación no estaban suficientemente desarrollados".

El propio Newey también ve paralelismos con sus años en Red Bull

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull | Full Interview

Cuando Motorsport.com trasladó esas palabras al propio Newey en Austin, el diseñador pareció compartir hasta cierto punto esa opinión. Él también considera que, en cierta medida, la historia se está repitiendo con su llegada a Aston Martin.

"Creo que, en realidad, hay muchos paralelismos entre cuando empecé en Red Bull y cuando empecé en Aston Martin", admitió Newey. "Ambos equipos habían atravesado bastantes turbulencias a lo largo de su historia, con cambios de propietarios y de altos directivos. Y después se trata realmente de conseguir que todo el mundo trabaje unido, intentar eliminar los compartimentos estancos y mejorar la cultura. Ha sido exactamente lo mismo otra vez".

Esto encaja con los comentarios de Horner sobre la resistencia que encontró en Red Bull en aquella época.

Aunque ese problema parece haber sido mucho menor en Aston Martin, donde Newey fue recibido prácticamente como un salvador, lo cierto es que la forma de trabajar que tenía anteriormente el equipo técnico de Silverstone era diferente a la suya, y adaptarse a sus métodos requirió cierto tiempo.

"Creo que, en realidad, hay muchos paralelismos entre cuando empecé en Red Bull y cuando empecé en Aston Martin". — Adrian Newey

Otra similitud es el momento de la llegada de Newey y la manera en que afrontó su incorporación. Newey empezó a trabajar en Aston Martin en marzo de 2025 y dejó claro inmediatamente que quería involucrarse lo menos posible en el coche de aquel año, que, lógicamente, no había diseñado. Aunque compartía sus opiniones en reuniones durante la comida, Newey quería centrarse por completo en el AMR26, su primera creación vestida de verde británico.

Aunque esta vez resultaba completamente lógico debido a la profunda revolución del reglamento técnico, hace 20 años ocurrió prácticamente lo mismo. Cuando durante la entrevista con Autosport se mencionó que Newey había echado un vistazo al RB2 a su llegada e intentado comprenderlo, Horner se echó a reír inmediatamente: "¡Y no lo consiguió!".

"Cuando llegué a Red Bull, me dijeron que habían contratado a un tipo que había recomendado Niki Lauda, que había estado anteriormente en Jaguar y que se llamaba Guenther Steiner", continuó Horner. "Nunca había oído hablar de él y, cuando lo busqué en internet, me pareció bastante intimidante. Esa fue mi primera impresión".

Newey was put with these comments at the United States GP

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Después fue el responsable del RB2, aquel coche con motor Ferrari que se sobrecalentó con unos tres grados de temperatura en Silverstone durante un shakedown. Adrian Newey llegó poco después y dijo: 'Bueno, olvidémonos de ese coche'".

Por tanto, en ambos casos Newey quiso involucrarse lo menos posible en el monoplaza desarrollado antes de su llegada y, en ambos casos, su primer coche fue, hasta cierto punto, una historia complicada. Sin embargo, los motivos fueron diferentes. En Aston Martin se debió principalmente a que apenas se había investigado el reglamento de 2026 antes de su incorporación, como volvió a subrayar en Austin.

En Red Bull, en cambio, el problema fue que algunas de sus ideas eran sencillamente demasiado revolucionarias para la situación en la que se encontraba el equipo.

"Quería una caja de cambios de cambio continuo [seamless shift] en aquel primer año porque supondría ganar décimas de segundo por vuelta, ¡pero apenas podíamos completar cuatro vueltas antes de que se rompiera! No teníamos un banco de pruebas para cajas de cambios ni muchas de las diferentes instalaciones de ensayo que necesitábamos", explicó Horner.

"Así que, en aquel primer año, en 2007, simplemente no estábamos preparados para él y, como consecuencia, el coche tuvo todo tipo de problemas: de fiabilidad, de suspensión, de caja de cambios y eléctricos. Sencillamente porque era inflexible con lo que quería".

Las diferencias clave entre los comienzos de Newey en Red Bull y Aston Martin

Y eso nos lleva, naturalmente, a las diferencias, porque junto a los paralelismos que identifica Newey también existen algunas distinciones importantes.

La primera tiene que ver con el contexto del primer coche que realmente salió de la mesa de diseño de Newey. En Aston Martin no se trató tanto de ideas revolucionarias como de pura necesidad, porque apenas se había realizado trabajo de investigación, lo que obligó al diseñador a recurrir a conceptos que ya conocía.

Entre ellos estaba el concepto de elevada inclinación del coche (high rake), aunque posteriormente descubrió que no era la solución óptima con el reglamento actual.

The high-rake concept seen earlier in the season turned out to be the wrong direction

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Tuvimos un periodo de investigación muy corto y concentrado. Analicé el reglamento y consideré que podía favorecer una solución de elevada inclinación, así que fue el camino que seguimos", explicó Newey.

"La verdad es que creo que tenía algunos puntos fuertes, pero también ciertas debilidades. Ahora hemos regresado a lo que yo llamaría un término medio, que consideramos una solución bastante buena".

Más allá de las circunstancias que rodearon el primer coche de Newey en su nuevo equipo, hay otras tres diferencias importantes que merece la pena destacar, al margen de sus responsabilidades adicionales como jefe de equipo.

Para empezar, están las instalaciones que Horner ya había mencionado. En Red Bull, sencillamente no eran lo suficientemente buenas, ya que el equipo procedía de Jaguar, una estructura en la que había más cosas mal organizadas que bien gestionadas.

En Aston Martin, la situación es completamente diferente. Newey ha descrito el nuevo campus de Silverstone como el mejor del sector. Y, para ser justos, después de haber tenido la oportunidad de visitar el complejo, debo decir que resulta extremadamente impresionante y que, en ese sentido, parecen estar presentes todos los ingredientes necesarios.

Simplemente ha hecho falta tiempo, por ejemplo, para que el nuevo túnel de viento entrara en funcionamiento y después completar el proceso de sacar el máximo rendimiento de todas las herramientas, una tarea para la que Newey se llevó a Gilles Wood desde Red Bull.

A diferencia de sus primeros años en la escudería de las bebidas energéticas, ahora los ingredientes están ahí, pero hace falta tiempo para aprovechar todo su potencial.

"Tuvimos un periodo de investigación muy corto y concentrado". — Adrian Newey, sobre su apuesta por un concepto aerodinámico de elevada inclinación.

Exactamente lo mismo puede decirse del apartado de la unidad de potencia. También aquí existe una diferencia fundamental respecto a los primeros años de Newey en Red Bull: el actual acuerdo como equipo oficial frente a la condición de cliente que tenía Red Bull en la época a la que se refiere Horner.

En teoría, la asociación con Honda debería ofrecer un potencial mucho mayor, aunque el comienzo, como todo el mundo sabe, ha sido extremadamente complicado.

En Red Bull, Newey simplemente recibía un motor de Ferrari, y posteriormente de Renault, y tenía que adaptar su propio diseño a él.

El acuerdo oficial con Honda ofrece muchas más posibilidades para desarrollar todos los elementos de manera conjunta, pero eso también conlleva un posible riesgo.

Al solicitar determinadas concesiones en términos de empaquetado e integración de los componentes —algo que, según algunas voces del paddock, ocurrió el pasado invierno—, la tarea de Honda se ha vuelto todavía más compleja.

Si a eso añadimos que los educados japoneses no son precisamente rápidos a la hora de decir que no, incluso cuando ya tienen bastante trabajo con resolver los problemas más básicos, la situación puede convertirse en una trampa.

En el lado positivo, Honda no tiene ninguna intención de tirar la toalla.

Esto también nos lleva de vuelta a los años de Newey en Red Bull, aunque esta vez al frustrante periodo con Renault a partir de 2014. Newey admitió en Austin que perdió parte de su motivación como consecuencia de aquello —y añadió que Horner nunca llegó a comprenderlo del todo—, pero Honda está poniendo toda la carne en el asador para darle la vuelta a esta dolorosa situación.

The works deal with Honda, while off to a slow start, should bear fruit

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Por último, existe otra diferencia o, en realidad, una similitud y una diferencia al mismo tiempo. Y es un aspecto que no debería subestimarse: el liderazgo.

Ambos equipos cuentan con un propietario de ambición ilimitada, alguien que se niega rotundamente a conformarse con ocupar las últimas posiciones de la parrilla o incluso con quedarse en la zona media.

El objetivo de Dietrich Mateschitz y Lawrence Stroll era absolutamente claro en ambos casos: ganar y no aceptar nada menos que eso.

Sin embargo, la visión sobre cómo alcanzar ese objetivo es ligeramente diferente.

Aunque Mateschitz era un auténtico apasionado de los coches y un gran aficionado al automovilismo, sabía perfectamente que no era la persona adecuada para encargarse personalmente de toda la gestión diaria.

Por eso, además de colocar a Horner como jefe de equipo, incorporó a Helmut Marko como su mano derecha dentro de la estructura. Una decisión que, analizando los 20 años en su conjunto, acabó demostrando ser muy acertada, con una comunicación eficaz entre ambos.

Según algunas voces del paddock, Lawrence Stroll padre tiene una mayor tendencia a involucrarse directamente en las operaciones del día a día y a expresar su descontento en la fábrica cuando las cosas no marchan lo suficientemente bien.

Naturalmente, es comprensible y está justificado cuando alguien está invirtiendo una cantidad tan enorme de dinero en un proyecto, aunque el modelo de Red Bull ha demostrado cuál podría ser el enfoque más inteligente.

En última instancia, lo cierto es que Aston Martin sigue teniendo todos los ingredientes necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo. Solo cabe esperar que Stroll no pierda la paciencia antes de que ese potencial se materialice.

Todos en Aston Martin esperan que el desenlace final —la conquista de títulos mundiales a largo plazo— no termine siendo una de las grandes diferencias, sino precisamente la similitud más importante entre los comienzos de Newey en Red Bull y la historia que ahora intenta escribir en Aston Martin.

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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