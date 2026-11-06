Fórmula 1

El jefe de equipo de Racing Bulls en F1 renueva por varios años

Alan Permane seguirá siendo el Team Principal de Racing Bulls hasta mínimo finales de 2031 tras renovar su contrato con la escudería.

Jose Carlos de Celis

Editado: 6 nov 2026, 9:21

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Alan Permane, RB F1 Team

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Alan Permane continuará como líder del equipo Racing Bulls en Fórmula 1 después de renovar su contrato por varios años, hasta finales de la temporada 2031. Así lo ha anunciado la escudería este viernes, durante el GP de Sao Paulo, confirmando que el mítico ingeniero británico será el "team principal y codirector ejecutivo deportivo" durante al menos cinco temporadas más.

Permane, de 59 años, lleva más de tres décadas en la Fórmula 1, donde empezó en Benetton, que luego fue Renault, consiguiendo cuatro mundiales con Michael Schumacher y Fernando Alonso. En 2024 se convirtió en director de competición de RB junto a Laurent Mekies, y heredó el cargo de jefe de equipo en julio de 2025, cuando Mekies subió a Red Bull.

Poco después de su ascenso, llegó el primer podio con la nueva identidad del equipo, con el tercer puesto de Isack Hadjar en el GP de Países Bajos 2025. Tras haber sido octavos en 2024, fueron sextos en el mundial de constructores, y ahora luchan por la quinta plaza, que tienen bastante aferrada por delante de Alpine.

"Estoy inmensamente orgulloso de continuar este viaje con VCARB, y me gustaría dar las gracias a todos en Red Bull por la confianza y el apoyo que me han dado", declaró Alan Permane. "Lo que hace especial a este equipo es el espíritu compartido de todos; a pie de pista, en Faenza y en Milton Keynes, y es un privilegio liderar cada día a un grupo tan talentoso y comprometido".

"Luchar por la quinta posición en el mundial es algo de lo que todos deberíamos estar muy orgullosos, pero es el resultado de años de duro trabajo de mucha gente, y aún no hemos terminado. Tenemos a las personas adecuadas, la cultura adecuada y una idea clara de adónde queremos ir, y estoy entusiasmado por seguir empujando juntos".

Por su parte, Oliver Mintzlaff, CEO de Proyectos e inversiones corporativos de Red Bull, comentó: "Alan está haciendo un trabajo tremendo, y el progreso que ha hecho el equipo es un reflejo directo de su experiencia, compromiso y mentalidad competitiva. Aporta claridad, serenidad y una profunda comprensión de lo que hace falta para rendir en la Fórmula 1, al tiempo que crea un entorno en el que la gente puede rendir de forma constante a su mejor nivel".

"Los resultados que Visa Cash App Racing Bulls ha logrado en las últimas temporadas subrayan la fortaleza del equipo y el trabajo que se está haciendo en toda la organización. Alan ha desempeñado un papel clave en ese progreso, y estamos muy satisfechos de que vaya a seguir liderando el equipo mientras buscamos aprovechar este impulso en los próximos años".

"Junto con Peter Bayer como codirector ejecutivo comercial, Alan forma un equipo directivo sólido y experimentado. Se complementan excepcionalmente bien, aportando diferentes fortalezas y perspectivas a la organización. Estoy encantado de que tengamos esta estabilidad y continuidad, proporcionando una plataforma clara para el desarrollo futuro del equipo y sus ambiciones a largo plazo".

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