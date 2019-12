Renault despide a Hulkenberg: "Los libros de historia no le harán justicia"

Hulkenberg se unió al equipo oficial de Renault en 2017 y jugó un papel clave en su ascensión al sexto puesto del Mundial de constructores y al cuarto lugar de 2018.

El alemán ha rendido de manera sólida tras el gran fichaje de Daniel Ricciardo para este año, y sumó 37 puntos, frente a los 54 del australiano. Pero no ha podido encontrar un asiento alternativo en F1 después de que Renault optase por relegarle en favor de Esteban Ocon.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1, calificó a Hulkenberg "decisivo" en el progreso de su equipo.

"Necesitábamos a un piloto que tuviera la experiencia y la madurez para ayudarnos a dar el siguiente paso y no pudimos tener a nadie mejor que él", comentó Abiteboul antes del GP de Abu Dhabi. "No fue una decisión fácil, ya que tiene muchas buenas cualidades: es un gran piloto, siempre está motivado y busca mejorar, lo que nos contagió".

"Le deseamos toda la suerte para el futuro y le agradeceos de corazón su gran contribución a Renault F1 Team en los últimos tres años".

Mark Slade, ingeniero de carrera de Hulkenberg durante estos años en Renault, dijo que el alemán fue responsable del enorme paso adelante en la mentalidad del equipo.

"Cuando Nico llegó en 2017, nos llevó a otro nivel. De la noche a la mañana volvimos a estar en el mapa, funcionando como un gran equipo de nuevo. Cuando tienes a alguien que sabes que puede rendir, es como una motivación subconsciente. Es inteligente, eficiente y no la lía, aunque tiene un particular sentido del humor", comenta el ingeniero.

"Está comprometido para rendir y es increíblemente resiliente, probablemente mucho más que cualquier ingeniero. Hemos tenido grandes carreras juntos, pero los libros de historia no le harán justicia".

"Ha sido un placer trabajar con él. Diría que está en lo alto de los mejores pilotos con los que he trabajado en mi carrera. Ha sido parte del equipo, se involucró en nuestro desarrollo y eso es genial", concluyó el que fuera también ingeniero de Raikkonen en el pasado.

Por su parte, el director deportivo del equipo, Alan Permane, alabó el aporte "excepcional" y "extremadamente importante" que Hulkenberg ofreció a nivel técnico.

"Puedo recordar una vez en Silverstone en 2017 cuando nos había estado diciendo ciertas características del pilotaje. Quería tener más velocidad en curva y sentía que la carga aerodinámica desaparecía cuando más la necesitaba", cuenta.

"Desarrollamos un nuevo fondo plano para ayudarle con esto y finalmente lo tuvimos para el GP de Gran Bretaña. No dijo nada durante un rato en la radio y luego entró. 'No he dicho nada, pero si pudierais ver mi cara, diríais que hay una enorme sonrisa en ella'. Esto resume cómo es: cuando tiene algo que decir, siempre es interesante escucharle".

