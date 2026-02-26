Red Bull F1 renueva con Oracle renueva: mucho más que un patrocinio

Red Bull y su patrocinador principal Oracle siguen caminos comunes: el equipo de Fórmula 1 ha renovado por varios años el contrato con el gigante estadounidense de software. La colaboración se centra no solo en el nuevo proyecto de motores para 2026, sino también en un revolucionario agente estratégico de inteligencia artificial que ya debutará esta temporada en los circuitos.

"Desde que Oracle se convirtió en patrocinador principal del equipo en 2022, el equipo ha ganado tres campeonatos mundiales de pilotos y dos campeonatos de constructores, además de batir muchos récords", destaca el director del equipo, Laurent Mekies. "Nuestra colaboración con Oracle ha sido claramente un gran éxito y estamos muy contentos de entrar juntos en esta nueva era de la F1".

El acuerdo va mucho más allá del simple patrocinio: Oracle se convertirá en la columna vertebral del equipo a nivel tecnológico en el mayor cambio normativo en la historia moderna de la Fórmula 1.

La novedad más interesante para la temporada actual es un asistente estratégico de IA. Este sistema, basado en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), está diseñado para ayudar a los ingenieros de carrera en tiempo real.

El agente de IA automatiza la recopilación de datos e interpreta los datos históricos y actuales de las carreras más rápido de lo que podría hacerlo un ser humano. El objetivo es reaccionar en fracciones de segundo a las fases de coche de seguridad o a los cambios meteorológicos.

Un pilar fundamental de la colaboración es el desarrollo de los nuevos motores, creados en también en colaboración con Ford. Dado que Red Bull utilizará sus propios motores por primera vez a partir de 2026, primero debe recuperar el retraso en experiencia con respecto a sus rivales. Para ello, el equipo utiliza los ordenadores de alto rendimiento de Oracle para realizar simulaciones complejas.

Además, la normativa para 2026 exige modelos mucho más sofisticados, y OCI permite al equipo realizar simulaciones más profundas y detalladas, adaptadas al nuevo panorama estratégico. Estos modelos de última generación tienen en cuenta el consumo de energía, las configuraciones de la aerodinámica activa, las interacciones de los neumáticos y miles de posibles escenarios de carrera.

Estas capacidades de simulación avanzadas proporcionan a los pilotos y estrategas una orientación más clara y basada en datos para optimizar las decisiones estratégicas durante un fin de semana de carrera.

"Confiamos en la inestimable experiencia de Oracle, que nos ayuda a comprender y optimizar innumerables variables con mayor precisión y rapidez que la competencia", destaca Mekies. "Con Oracle Cloud y Oracle AI, podemos adaptarnos rápidamente y tomar decisiones más inteligentes".

Además de en la pista, el equipo también utilizará Oracle Fusion Cloud Applications para optimizar los procesos internos en las áreas de finanzas y recursos humanos.